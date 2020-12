L'équipe de France féminine de handball : des femmes inspirantes

L'équipe de France féminine de handball médaille d'argent à l'Euro 2020 à Herning (Danemark), le 20 décembre 2020. (JONATHAN NACKSTRAND / AFP)

"Une médaille d'argent aux championnats d'Europe de handball qui vaut de l'or pour l'équipe de France." Une phrase bateau mais j'assume, parce qu'on a bien vu que nos régions ont du talent. Dimanche soir c'était pas Miss France à la télé, c'était, "Sacrées Nanas France", c'était "Mesdames France", c'était "Irrespirable France", c'était l'Equipe de France de handball !

Equipe en or

Pauletta, Estelle, Cleopatre ou encore Alexandra, Grace, Orlane, Océane, Amandine, Laura, Pauline... bref l'équipe de France féminine de handball vient d'ajouter une 11e médaille à son palmarès toutes compétitions confondues olympiques, mondiales, Europe... Alors oui, celle-ci est en argent pas en or mais quand on pense à l'an dernier, 6 décembre 2019 au mondial, quand on pense que cette équipe-là n'avait même pas vu le tour principal au mondial du Japon et qu'un an plus tard, elles jouaient pour l'or ! J'ai envie de dire "Chapeau les artistes !"

Parce que nous on ne veut pas que des médailles d'or, on veut des histoires, des combats, des chambres d'hôtel transformées en salon de beauté en pleine compétition, on veut le parcours en entier. On veut Estelle Nze Minko meilleure joueuse de l'Euro et femme d'affaire qui gère aussi bien le ballon que son entreprise, qui met en boite des tonnes de concepts stylés imaginés par des femmes.

On veut de la femme, de la vraie

On veut de la femme d'ailleurs, de la vraie, celle qui peut être brillante comme à côté de ses pompes, celle qui a autant de failles que d'éclairs de génie, c'est ça que vous nous donnez. On vous respire en fait les filles, c'est pour ça qu'on avait tous le souffle coupé jusqu'a la dernière seconde. Merci d'ailleurs pour le souffle coupé, ça faisait longtemps, ça fait du bien, merci pour l'énergie, le combat, l'abnégation, l'inspiration, merci d'être des femmes inspirantes, des femmes soldats, des femmes qui en jettent, qui en mettent pleins les yeux.

Quand je pense à tous les petits mecs et les petites filles devant leur télé, j'ai envie de dire une dernière fois merci. Rendez-vous aux JO !