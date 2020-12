Et si on inventait un mot pour décrire 2020 ?

Des lettres du Scrabble. Photo d'illustration. (MCPHOTO / BLICKWINKEL)

Il y a quelques semaines, on avait appris quels mots ont été le plus utilisés cette année. Le résultat était plein de joie, de bonheur et d'espoir : "confinement", "merdique", "stress", "solitude".

Mais dans ces moments de grand désespoir, on peut compter sur un soutien inattendu : le soutien des éditions Le Robert ! Situation assez inédite, le fameux dictionnaire nous propose d'inventer des mots. À l'école, on te grondait quand tu faisais ça, mais là, tu as le droit c'est Le Robert qui le dit. Le but c'est donc d'imaginer des mots valises pour décrire toutes les situations qu'on a vécues en 2020, puisqu'aucun mot assez fort n'existe vraiment.

"Mascourir", "gelouser"...

Il y a déjà plusieurs personnes qui se sont prêtés au jeu sur Twitter et Facebook, je vous donne quelques exemples. D'abord un verbe qui pourrait très bien entrer dans le dico, c'est "mascourir". Ça on l'a déjà tous vécu : définition : revenir fissa à son domicile parce qu'on a oublié son masque ! J'aime beaucoup également les réunions des "hydroalcooliques anonymes" ou encore "gelouser". À savoir : envier son prochain qui s'enduit les mains de gel alors qu'on est soi-même en rupture de stock.

On pourrait aussi proposer une expression : "maurijetset". Faire une "maurijetset" qui voudrait dire devenir célèbre de façon inattendu et sans vraiment l'avoir demandé en référence à Mauricette qui avait peut être pas demandé à être célèbre et qui se retrouve sous le feux des projecteurs à 78 ans en tant que première vaccinée de France.

..."Geste carrière"

J'ai aussi pour vous le "kangouroubli", c'est quand au moment d'un contrôle, on ne se souvient plus dans quelle poche on a mis son attestation ou encore une autre expression à la place de "gestes barrières". Certains proposent pour 2020 le "geste carrière", quand pendant une réunion Zoom on met une belle chemise pour faire croire à ses chefs qu'on est très sérieux alors qu'en bas, on est completement en pyjama. Ça c'est mon préféré ! Vous avez jusqu'au 10 janvier pour jouer sur le Facebook ou le Twitter du Robert.