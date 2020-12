Elle est de retour pour nous jouer un mauvais tour : la coupe mulet, comme Mac Gyver !

Mac Gyver interprété par Richard Dean Anderson et sa coupe mulet en 1985. (CBS PHOTO ARCHIVE / CBS)

2021 s'annonce mal, très mal. Je reviens du futur et je peux vous dire qu'on n'est pas au bout de nos peines. On a vécu une année compliquée, celle qui arrive le sera visiblement tout autant. Pas à cause du virus mutant, non, ce n'est pas non plus les reconfinements partout, qui me font peur moi... c'est un retour, le retour de ça : tempes dégagées, longueur sur la nuque, c'est le retour de la coupe mulet !

La coupe mulet de Pierre Billon, de MagGyver, et de David Bowie fait un grand come back. Les journaux anglais en sont certains.

Le look 2021 ?

Courrier international nous le confirme, cette tendance qui a ruiné les albums photo de plusieurs générations connaît un retour en grâce auprès des jeunes. Et certains coiffeurs interrogés y voient déjà le look 2021.



Le Daily Mail Australia a aussi mené l'enquête. Et en Australie c'est la même chose. Après, rassurez-vous, ce n'est pas la première fois qu'on nous dit que c'est reparti. L'an dernier en mai 2019, un festival belge avait tenté de relancer la mode. Et à ce moment-là on demandait aux gens :"Pourquoi vous faites ça ?", et la réponse est clair, en fait c'est quasi militant une coupe mulet : ''J'affirme ma liberté et mon projet" répondait un des festivaliers.

Si vous êtes sceptiques, le Daily Star rappelle que la coupe mulet existait dès l’Antiquité, des fouilles des sculptures et des dessins confirment que la nuque longue se pratiquait dans la Grèce antique.

Si votre côté historien n'est pas séduit, sachez qu'une autre tendance mode arrive pour 2021 : la tendance sourcils décolorés ou le "camel toe shoes" une botte en forme de patte de chameau. Voilà, vous en faites ce que vous voulez !