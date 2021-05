Covid-19 : la bande annonce de déconfinement de l'Élysée est un chef-d'œuvre !

Extrait de la vidéo du déconfinement de l'Élysée. (CAPTURE D'ECRAN TWITTER)

Déjà je peux vous assurer une chose, c'est qu'à l'Élysée on écoute franceinfo. Le service com en tout cas c'est sûr. Vendredi 30 avril, on pouvait entendre sur notre antenne un court extrait de bruits d'ambiance d'une brasserie en plein travail. "La bande son du déconfinement", génial, super idée, deux jours après, qui publie sa bande annonce du déconfinement ? Je vous le donne en mille ! L'Élysée. Bon après, là ils ont mis le paquet. J'ai été téléportée de Boulogne-Billancourt à Hollywood en un clic immédiatement.

La bande-annonce du déconfinement c'est donc forcément une musique qui donne envie de pleurer. Je pense qu'à la com, on s'est dit : "Viens, on met un violon qui donne envie de pleurer, des bruits de bobines de cinéma et les grandes dates de réouverture, et là on va les avoir à l'émotion les gens."

Voila donc, en premier, on voit ce qu'on a le droit de faire à partir d'aujourd'hui : on voit quelqu'un qui ouvre sa porte d'entrée donc ça vous avez le droit de le faire dès aujourd'hui, yes ! On voit des talons, des pieds, un scooter, des enfants qui courent, qui sautent de joie dans les couloirs de l'école. Une bicyclette qui fait dring (ça aussi vous avez le droit d'utiliser votre sonnette de vélo a partir d'aujourd'hui merci l'Élysée), etc.

Le président a donc posté ce chef-d'œuvre avec marqué sobrement : "Nous retrouver". Bon, ce que j'adore quand même, c'est ce petit astérisque, comme sur les contrats d'assurance, l'astérisque qu'on ne lit jamais quoi. Il est tout tout mais alors tout à la fin de la vidéo. En police 13 Time new roman et en italique on peut lire "sauf situation sanitaire départementale dégradée"... Et oui ! Je vous rappelle que la dernière fois qu'on s'était emballés on s'est un peu fait avoir quand même. Jamais vu la couleur du 20 Janvier donc ne nous emballons pas trop sur la bande annonce. Surtout qu'en fait la vraie bande annonce du déconfinement pour moi, c'est ça.