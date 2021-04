Coup de foudre au centre de dépistage Covid-19

Une personne avec un écouvillon dans le nez. Photo d'illustration. (MAXPP)

Oubliez Coup de foudre à Manhattan, L'Est Républicain a trouvé l'histoire d'amour de 2021. Il y a quelques mois, Julie, infirmière, 21 ans, apprend qu'elle est cas contact. Un peu stressée, parce que la dernière fois, son test PCR l'a fait pleurer. Elle y retourne. Arrivée au centre de dépistage à quelques kilomètres de Belfort, Mickaël est là, il a 21 ans aussi, un masque blanc, des lunettes de protection, une charlotte verte sur la tête. Pas trop le look pour trouver l'amour, mais il est là et c'est lui qui va lui faire le test.

Julie a peur, Mickaël lui parle, la rassure, et puis finalement ils discutent de tout et de rien, et ils se plaisent. Le test est ok, elle s'en va. Elle rentre chez elle, mais elle pense à ce moment fou. On pourrait se dire : à quel moment on peut tomber amoureux quand on est en position assise, tête levée vers le ciel, inquiète qu'on puisse voir nos poils de nez ?

Mais c'est comme ça. Julie pense à cette rencontre, Mickaël aussi et on s'en fout des poils dans le nez, le soir même, ces deux-là s'ajoutent sur les réseaux. Le coup de foudre se confirme, il y a le coton tige dans le nez mais il y a surtout ce truc dans le ventre qui vous dit : "Toi, tu es là pour longtemps !" Une semaine plus tard, ils se revoient, ils se découvrent plutôt, ils s'apprivoisent sans masque. Julie n'avait même pas remarqué qu'il avait une barbe. Depuis, plus un jour et encore moins une nuit l'un sans l'autre.