Ce que vous ne saviez sans doute pas sur Bison Futé

"Bison Futé voit rouge dans le sens des départs..." Vous le savez, c'est cette phrase qui dit qu'on est officiellement en long week-end ou en vacances. Et depuis des lustres, la formule est la même : Bison Futé voit des couleurs, et on essaie de comprendre ce qu'il veut dire. Si, en plus de ranger le mobil-home, on ne nous dit pas si c'est rouge ou noir, on n'est pas bien. A tel point que Bison Futé est devenu un pote qu'on emmène en vacances, et ce, depuis 1976.

En fait, tout part du 2 août 1975. À ce moment-là, on a le pire bouchon jamais vu : 600 km de ralentissements. Valéry Giscard d'Estaing va alors demander à son ministre de l'Équipement de trouver une solution. Et pour convaincre l'opinion publique, on va mettre en place un véritable système d'information, avec lequel on va éditer des cartes routières et déterminer des "itinéraires bis" pour aider les gens à tracer leur route. On cherche alors un nom à ce système, une personnalité. Des gens se réunissent et font des propositions pour cette mascotte : "l'oiseau Timothée", la "Girafe Ginette"...Et finalement, tout le monde tombe d'accord sur l'Indien, pour son côté pisteur parfait pour les itinéraires bis. En 1976, Bison futé est donc né. Et ça marche.

Ce n'est qu'en 1983 que le fameux calendrier prévisionnel arrive, avec les couleurs verte, orange, rouge et noire. Et une véritable opération de communication nationale est alors lancée : une dame déguisée en indienne vient voir si les automobilistes ont bien écouté les "conseils de son père", Bison futé.

Reste un détail : s'il indique le nombre de bouchons, Bison futé ne dit pas vraiment comment s'occuper en voiture. Au moins, vous aurez toutes ces infos à raconter pour passer le temps et briller dans l'habitacle.