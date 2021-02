Alma, Lucius, Hope : les jeunes parents cherchent des noms positifs pour leurs bébés

Un bébé dans les bras de sa mère (NEVILLE MOUNTFORD-HOARE / MAXPPP)

Comment vont s'appeler nos bébés en 2021 ? J'en ai une petite idée... Selon le très sérieux New York Times que je lis évidemment tous les jours attentivement sans utiliser Google traduction, la mode du moment en termes de prénoms est tout bonnement inspirée de la pandémie.

Alma, Lucius ou Alfred et Colette

Les nouveaux parents sont attirés par les prénoms à significations positive en ce moment, on a besoin d'optimisme et ça se reflète donc sur les bébés. Par exemple, on observe un bond de recherches sur les prénoms Alma qui signifie âme, Lucius qui veut dire lumière, Félix qui veut dire joyeux, Hope pour espoir ou encore Frida, qui signifie paisible.

On célèbre aussi la nature dans les prénoms avec Jade, Ambre, Prunelle, Framboise - même si les Parisiens n'ont pas attendu la pandémie pour le faire. Intéressant aussi, ce regain des prénoms de nos anciens, de nos proches, parce qu'on a été trop isolés de nos familles et qu'on veut leur rendre hommage, alors on retrouve des Colette, Nicole, Alfred ou encore Hélène. Dans l'article, on découvre aussi que certaines personnes en manque de voyages choisissent des prénoms de lieux, comme Milan.

Moi, j'ai une super idée pour un futur bébé. Ce n'est pas au programme tout de suite mais pour moi le prénom qui représente parfaitement notre période, c'est Mélancolie. Néanmoins, je ne suis pas sûre que l'enfant le vive très bien d'ici quelques années.