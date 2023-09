Windows 11 face à macOS 14 : le duel PC-Mac relancé audio indisponible

Les nouvelles versions de Windows et macOS, les deux logiciels de base qui font tourner nos ordinateurs, sont arrivées cette semaine, à quelques heures d’intervalle. Et c’est toute la bataille – historique – entre PC et Mac qui repart de plus belle.

Article rédigé par Benjamin Vincent France Télévisions

Face à face, le nouveau Windows 11 et la 14e version de macOS, surnommé Sonoma. Deux lancements le même jour : c’est sûrement un hasard, même si Microsoft ne l’a annoncé que vendredi dernier. De son côté, Apple avait lâché la date du 26 septembre, deux semaines plus tôt, pendant l’événement consacré à l’iPhone 15. chatGPT au cœur de Windows 11 À ma gauche : la nouvelle version majeure de Windows 11. Pas de changement de numéro, mais 150 nouveautés quand même, dont une nouveauté majeure et qui domine toutes les autres : l’intégration de l’intelligence artificielle, pas simplement dans le moteur de recherche Bing, ou dans la suite bureautique Office, mais bien au cœur de Windows, c’est-à-dire du système. Cette IA, on en a déjà parlé. Microsoft l’appelle Copilot. C’est un dérivé de chatGPT, dans lequel l’éditeur de Redmond a déjà investi 11 milliards de dollars : un assistant personnel toujours prêt à répondre à vos questions et à vous guider. Copilot peut écrire un mail à votre place, ou modifier les réglages du système, en vous évitant de vous perdre dans les menus. Au risque de donner l’impression de ne rater aucun de vos faits et gestes. À ma droite : Sonoma, autrement dit macOS 14, la nouvelle version du système d’exploitation pour Mac. Une mise à jour gratuite, comme chaque année. La différence majeure désormais, vous l’avez deviné, c’est que l’IA n’est pas présente au niveau du système du Mac. En tout cas, pas encore. Apple, d’une certaine manière, laisse Microsoft essuyer les plâtres avec la première version de son IA embarquée. En attendant que l’intelligence artificielle profite au système des Mac, le plaisir à utiliser macOS, sa fiabilité et la protection de la vie privée, restent prioritaires pour Apple. Première nouveauté qui illustre cette attention : le nettoyage automatique des URL, ces adresses de sites commerçants à rallonge, truffées de morceaux de code informatique, qui racontent comment chaque internaute arrive jusque-là. Autre exemple : le partage sécurisé des mots de passe de votre choix, avec vos contacts de confiance : c’est très pratique, en famille ou dans le cadre d’un projet professionnel. +10% pour le Mac en un an, à l’inverse du marché PC Est-ce que ces nouveaux systèmes vont faire bouger le rapport de force entre PC et Mac ? Sans aucun doute, l’événement, c’est l’arrivée de l’I.A. dans Windows. Tout le monde ne parle que de chatGPT, tout le monde veut en profiter. Alors, l’effet I.A. enrayera-t-il la chute des ventes de PC : -13% au global sur un an ? Un contre-exemple est à l’inverse de la tendance : le Mac qui, lui, a progressé de 10%. Par quel miracle ? Tout d’abord, il y a le succès de l’iPhone, et l’effet de halo dont parlait Steve Jobs. Et puis, le Mac profite de la puissance des processeurs qu’Apple conçoit depuis deux ans. Cette puissance a surpris tout le monde : des fabricants de PC jusqu’à Intel, qui espère, au mieux, rattraper Apple…l’année prochaine.