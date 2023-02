Samsung Galaxy S23 : les composants recyclés, deux fois plus nombreux, sont désormais visibles

Vous ne regarderez peut-être plus jamais votre prochain smartphone Samsung comme avant. Pas pour les 200 millions de pixels de son capteur photo - uniquement sur le S23 Ultra - même si, à titre de comparaison, le dernier iPhone 14 Pro, lancé en septembre, n’est pourtant qu’à 50 millions de pixels.

Vous regarderez votre prochain téléphone mobile différemment, à cause de la part de matériaux recyclés. En poids, ces matériaux, auxquels le Coréen offre une 2e vie, ne représentent que quelques grammes sur chaque téléphone, mais on en trouve désormais un peu partout, jusqu’au packaging, désormais constitué de papier recyclé à 100%. Même les encres qui teintent le corps du téléphone sont d’origine naturelle.

22% de verre recyclé dans l'écran

Le S23 est donc directement concerné, en commençant par la pièce la plus visible : l’écran. Et, plus particulièrement, le verre qui le recouvre ainsi que la partie arrière du smartphone. Ce verre est désormais constitué à 22%, de verre recyclé. Les boutons de volume et de mise en marche du téléphone, à présent : l’intérieur est fait à partir d’énormes barils d’eau en plastique recyclé. L’extérieur de ces boutons, lui, est constitué d’aluminium recyclé, tout comme le tiroir de la carte SIM.

Du plastique recyclé, aussi, dans les haut-parleurs : d’anciens filets de pêche récupérés au fond des océans. Et puis, à quoi ont bien pu servir des bouteilles d’eau en plastique recyclées ? À fabriquer le film de protection qu’on décolle avant d’allumer son smartphone pour la première fois. Des choix coûteux mais assumés, comme l’explique, à France Info, François Hernandez, vice-président en charge de la mobilité chez Samsung France :

“Sur cette version du S23, nous avons multiplié par deux le nombre de composants qui contiennent des matériaux recyclés. Il y a donc un énorme effort fait dans ce sens. Et nous avons vocation, de génération en génération, à intégrer de plus en plus de matériaux recyclés dans la conception de nos produits. C’est le sens de l’Histoire, c’est nécessaire, et c’est pour ça qu’on le fait“.

Des smartphones toujours plus chers

Un argument marketing qui sert aussi à justifier des prix toujours plus élevés : de 959 à 1.839 € pour la gamme S23, soit 60 à 110 € de plus, selon les modèles, mais une inflation moins forte que dans le cas d’Apple. Le fabricant de l’iPhone, lui, joue la carte du recyclage des matériaux dans ses téléphones grâce à Daisy, un robot capable d’en démonter plus d’un million par an. Mais avec son S23, Samsung remet la pression éco-responsable sur Apple, à 7 mois du lancement attendu de l’iPhone 15… En attendant, la sortie de la gamme Samsung Galaxy S23 est prévue le 17 février.