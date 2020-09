Nouveau monde. PowerZ, le jeu vidéo qui veut donner aux enfants le goût d'ouvrir un livre

Un enfant, entre école en ligne et jeu video, pendant le confinement. (RICCARDO GIORDANO / IPA / MAXPPP)

Le projet est encore dans les limbes mais il a déjà reçu le soutien de prestigieux investisseurs, comme Pierre Kosciusko-Morizet (créateur de Prime Minister) ou d'Octave Klaba (OVH Cloud), ainsi que des éditeurs de manuels scolaires. PowerZ se veut un jeu vidéo pour apprendre en jouant.

franceinfo : A quoi ressemblera PowerZ ?

Emmanuel Freund, fondateur de PowerZ : Nous voulons créer le premier programme ludo-éducatif que les enfants n'arrivent pas à quitter lorsqu'on les appelle pour venir à table. Que l'éducation soit un plaisir et une passion. Cela ressemblera à un monde imaginaire ouvert, avec des alchimistes, des magiciens ou des animaux mythiques avec lesquels le joueur pourra interagir afin d'apprendre des choses, comme faire des mathématiques ou apprendre l'histoire, sans s'en rendre compte.

Que répondez-vous à ceux qui pensent que les écrans rendent idiots ?

J'ai pratiqué des écrans toute ma vie et je ne pense pas être complètement bête ! On sait que les écrans sont nocifs avant trois ans et qu'il faut limiter leur usage par les plus jeunes, mais notre jeu vidéo sera le premier qui incitera à ouvrir un livre ou aller dans un musée.

A qui s'adressera PowerZ ?

PowerZ s'adressera aux enfants de 5 à 12 ans. Nous espérons que cela permettra notamment à des enfants en difficulté de trouver les moyens de pouvoir suivre.