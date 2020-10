Nouveau monde. Panne mondiale sur Twitter en pleine polémique sur la présidentielle américaine

Le logo du réseau social Twitter. (Kyodo/MAXPPP)

Que s’est-il passé la nuit du 15 au 16 octobre sur les ordinateurs de Twitter ? Une nouvelle fois, une vague d’interrogations s’est répandue jeudi soir à partir de 23 heures 30, heure de Paris, lorsque Twitter s’est mis à tousser.

Pendant près de 3 heures, impossible d’envoyer, de recevoir ou de retweeter des messages. Avec toutefois des symptômes variables selon les régions du monde. Vers 2 heures du matin, tout est rentré dans l’ordre et Twitter s’est expliqué : pas de panique, ce n’était pas une cyberattaque, juste une panne, à l’occasion d’une mise à jour sur des serveurs de la compagnie. Ce sont des choses qui arrivent parfois. Twitter, comme Facebook, ont déjà subi plusieurs fois des pannes ces dernières années. À chaque fois, l’impact est forcément mondial.

Twitter et Facebook accusés de partialité

Cette panne intervient alors que Twitter, comme Facebook, ont des problèmes politiques en ce moment. Les deux plateformes sont accusées d’avoir censuré un article du New York Post défavorable à Joe Biden, évoquant des liens entre le fils du candidat et un groupe gazier ukrainien. Déjà que les réseaux sociaux californiens sont soupçonnés par les Républicains de favoriser les Démocrates, voilà qui fait un peu désordre, à trois semaines de la présidentielle américaine. Donald Trump a sauté sur l’occasion et a dénoncé un acte "affreux".

Twitter se défend en disant que l’article a été bloqué parce qu’il contenait des documents piratés, et notamment des numéros de téléphone privés. Mais dans la foulée, le petit oiseau bleu a quand même modifié ses règles de modération pour éviter que cela ne se reproduise.