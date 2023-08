Les grands défis technologiques : TGV du futur, en Asie plutôt qu’en France

Le défi technologique du jour, c’est de succéder au TGV, mais 40 ans après son lancement, et après avoir transporté plus de trois milliards de passagers, la relève du train à grande vitesse français se fait attendre.

Encore quelques mois de patience avant l’arrivée des premières rames du TGV-M ("M" comme modulaire), la huitième génération de trains à grande vitesse français. Voilà 15 ans qu’on en parle de cette "Automotrice à Grande Vitesse" : l’AGV, développée d’abord pour l’export, vendue à l’Italie et entrée en service là-bas dès 2012.

En France, ce sera donc courant 2024, sous le nom de "TGV-M". Nouveauté majeure : une motorisation répartie entre tous les wagons, et plus seulement confiée aux deux motrices, aux extrémités de la rame.

"On est à 320 km/h, on ne cherche pas à aller plus vite." Jean-Pierre Farandou, président de la SNCF au "Parisien"

Sur le papier, le TGV-M peut rouler 40 km/h plus vite que les TGV actuels en vitesse commerciale, mais le PDG de la SNCF l’a précisé : "On est à 320 km/h, on ne cherche pas à aller plus vite", disait Jean-Pierre Farandou, le président de la SNCF, lors de la cérémonie pour les 40 ans du TGV, le 17 septembre 2021 ; cérémonie au cours de laquelle Emmanuel Macron avait dévoilé la nouvelle motrice du TGV-M, et son nez allongé. Il faut dire qu’à vitesse égale, le TGV-M consommera 20% d’énergie en moins, et produira 32% de dioxyde de carbone en moins, alors autant en profiter.

20% de passagers en plus, 20% d’énergie en moins

Le TGV du futur ne sera donc pas plus rapide. Ce qui va changer concerne essentiellement le confort à bord, avec davantage d’espace, malgré une augmentation de 20% du nombre de passagers – jusqu’à 740 passagers par rame – et des fenêtres plus grandes (+ 10% pour les surfaces vitrées).

Dans chaque wagon, d’un jour à l’autre, selon les besoins, la SNCF pourra moduler les espaces : par exemple, transformer une seconde en 1re classe et vice-versa. On espère aussi des écrans individuels dans les sièges, comme dans les avions, et la 5G – sous réserve que le wifi fonctionne. En 2018, la SNCF a commandé 100 rames TGV-M pour 2 milliards 700 millions d’euros. Une facture, elle aussi, en recul de 20%.

505 km/h d’ici 2027, entre Tokyo et Nagoya

La France renonce donc – pour l’instant – à aller toujours plus vite. Notre TGV ne pointe qu’à la 4e place des trains les plus rapides du monde, juste derrière l’ICE 3 allemand, et le TGV chinois – le Fuxing CR400 – 2e plus rapide, avec ses 350 km/h entre Pékin et Shanghai. C’est d’ailleurs aussi à Shanghai que se trouve le train le plus rapide du monde, à l’heure actuelle : 430 km/h en vitesse de pointe, pour le Maglev Transrapid, et sept minutes à peine, pour parcourir les 30 km jusqu’à l’aéroport de Pudong.



Un train à sustentation magnétique, une technologie qu’on retrouvera d’ici 2027, au Japon, sur la nouvelle ligne Tokyo-Nagoya. Vitesse commerciale annoncée : 505 km/h ! Durée du trajet : 40 minutes au lieu de trois heures ! Le Shinkansen dans sa version dite "Chuo" redeviendra, alors, le train le plus rapide du monde.