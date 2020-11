Election américaine : que va changer l'arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche pour la Tech ?

Joe Biden prononce son discours de victoire après avoir été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle à Wilmington dans le Delaware, le 7 novembre 2020. (JIM LO SCALZO / EPA)

En décembre 2016, peu après son accesssion au pouvoir, Donald Trump avait convoqué les grands patrons de la tech, Tim Cook (Apple), Larry Page (Google), Jeff Bezos (Amazon) ou encore Satya Nadella (Microsoft). Il s’agissait de les rassurer et de les caresser dans le sens du poil. À de rares exceptions, rappelons-le, les Gafam sont traditionnellement plus proches des démocrates que des républicains. Depuis 2016, de l’eau a coulé sous les ponts. Les relations entre Washington et San Francisco (Silicon Valley) ou Seattle (Microsoft, Amazon) se sont tendues.

Les Big Tech ont pris encore plus d’importance, notamment en empiétant de plus en plus sur les fonctions régaliennes des États du monde entier. Les outrances de Donald Trump sur Twitter comme les délires complotistes de ses supporters et des agitateurs sur Facebook ont sérieusement abîmé les médias numériques. Résultat, les Big Tech ont perdu le soutien des démocrates et énervé les républicains. Selon le site américain spécialisé Wired, Trump a "cassé" Internet. La question est de savoir si Joe Biden pourra le "réparer".

Accusations de position dominante

De gros dossiers attendent les Big Tech. D’abord, il y a les accusations de position dominante. Au moins une action antitrust est engagée à ce jour contre Google. Non seulement le système judiciaire est dominé par les républicains mais, en plus, Joe Biden et les démocrates pourraient être tentés d’aller encore plus loin. On se souvient de la sénatrice Elisabeth Warren qui voulait démanteler les Gafam, ce qui avait occasionné quelques insomnies au patron de Facebook, Marck Zuckerberg.

En ce qui concerne la responsabilité des plateformes (Decency Act, art. 230), ce n’est pas simple non plus et tout le monde en veut aujourd'hui aux réseaux sociaux. Les républicains estiment qu’ils sont trop libres de censurer les utilisateurs. Les démocrates, au contraire, estiment qu’ils ne modèrent pas assez les contenus.

Bref, l’élection de Joe Biden risque de ne pas changer grand-chose concernant Internet. En plus, on ne parle ici que de ce qui se passe aux États-Unis mais l’Europe s’apprête également à sortir du bois. La Commission présentera le 2 décembre le Digital Services Act, un texte très important qui vise à contrer la suprématie des Big Tech américaines sur le sol européen.