Au CES de Las Vegas, l’échec montré en exemple avec un musée des flops

Au CES 2023, le plus grand salon au monde dédié à l’innovation qui fermera ses portes dimanche soir à Las Vegas, on a cherché, pendant quatre jours, les révolutions technologiques de demain parmi les 20.000 nouveautés présentées. Une startup arménienne, elle, s'est concentrée sur les risques d’échecs des projets. Sur son stand, elle a même installé un musée des flops.

Ce stand a un numéro au CES 2023 – pas sûr qu’il porte chance si vous voulez le jouer au loto – c’est le 60311. Première participation pour Prelaunch.com, une start-up arménienne. Elle est spécialisée dans la validation des projets industriels avant leur lancement, et elle voulait faire parler d’elle.

C’est réussi grâce à ce mur vert bouteille, percé de 17 cases. Il est tout simplement inratable à l’entrée de l’Eureka Park, le hall des start-ups. Pierre-François Lovens, journaliste à la Libre Belgique, vient d’arriver sur le stand. Premier arrêt devant le masque facial tonifiant signé Rejuvenique : un masque façon “Fantôme de l’opéra“ lancé en 1999 et qui promettait de faire disparaître les rides. Et premier moment sourire :

“Évidemment, ça n’a pas marché parce que c’était un vulgaire masque en plastique qui, en fait, est assez grotesque ! Donc voilà… échec total ! Alors, on avance… ah oui, le TwitterPeek ! Ça aussi ! C’est quelle année ? 2009-2011… En fait, les gens de Twitter, à l’époque, ont voulu faire un téléphone juste pour tweeter ! C’est tout aussi ridicule : vous auriez eu deux téléphones ! Et donc gros flop aussi.“

Les start-ups, les grands groupes aussi

Ce visiteur expérimenté dans la Tech poursuit sa visite, et tombe sur l’iPod Hifi, une enceinte rectangulaire, lancée en 2006 par Steve Jobs et qui mesurait presque un demi-mètre de long :

“le problème, c’est cette contradiction évidemment : vous avez le petit truc portable dont Apple vantant qu’elle tenait dans la poche mais à côté, vous avez la grosse enceinte. Ça n’a pas du tout marché“.

Pierre-François Lovens tire d’ailleurs un enseignement de cette visite : “ce musée montre que les start-ups ne sont pas les seules à connaître des échecs, les très grosses entreprises avec des moyens considérables aussi. C’est plutôt rassurant : on peut même se planter quand on s’appelle Apple. C’est l’apprentissage de l’échec. Ce n'est pas dans la culture européenne, ça devrait peut-être l’être un peu plus. Et les Américains sont sans complexe par rapport à ça. Pour eux, l’échec est source d’apprentissage. Et donc, même s’ils en ratent neuf sur dix, s’ils en réussissent un, ça peut cartonner. A ce titre, l’exemple d’Apple est quand même assez remarquable.“

Apple est d’ailleurs, avec Nike et Nintendo, l’une des trois seules marques présentes avec deux flops puisque, dans ce musée, on trouve aussi la Pippin, cette console de jeu imaginée par Apple et Bandai, il y a 25 ans. Game over au bout d’un an, après 42.000 exemplaires vendus seulement.

"Non, dans 95% des cas, l'idée de génie qu'on a en prenant sa douche ne débouchera pas sur le nouvel iPhone". Radek Vardanyan, fondateur de Prelaunch.com à franceinfo

Les échecs sont, en réalité, plus beaucoup plus nombreux que les succès. Et pour ce musée éphémère, le choix s’est porté sur 17 produits iconiques, comme le Nokia N-Gage – mi téléphone, mi console de jeu – la télécommande Sony pour la Google TV, la DeLorean de “Retour vers le futur“. Et dans la plupart des cas, ces flops ont tous commencé au même endroit : dans une salle de bain, comme l’explique Narek Vardanyan, fondateur de Prelaunch.com. C’est lui qui a eu l’idée de ce drôle de musée :

“Les entrepreneurs, quand ils prennent leur douche, il leur vient ces idées. Et parfois ou plutôt dans 95% des cas, ils sont persuadés qu’ils viennent d’avoir une idée de génie, ils croient tous qu’ils vont créer le prochain iPhone ! Mais 80% des nouveaux lancements échouent, et pour une seule raison principalement : à la fin, il n’y a pas de marché et pas de demande. Et donc, il faut vraiment faire attention.“

Selon l’estimation de Narek Vardanyan, deux millions de nouveaux produits, dans tous les domaines, sont lancés, chaque année dont 20.000, rien qu'au CES de Las Vegas.