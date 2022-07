Applis pour vacances à la dernière minute : pas de miracle en plein été

Pour les vols depuis la France, j’ai deux applis à vous proposer même si tous les voyagistes, comme Expedia.fr, Booking.com ou Hotels.com font aussi de la “dernière minute“.

La première appli, c’est lastminute.com (iOS et Android), le pionnier créé en Angleterre en 1998, arrivé en France, un an plus tard et qui avait racheté Degriftour en 2000. Une appli épurée qui va à l’essentiel, mais sans proposer pour autant, de Paris-NY pour après-demain, en plein coeur des vacances d'été, à moins de... 1.990 € alors qu’il existe pourtant encore quelques vols, jusqu'à deux fois moins chers, avec escale et même sans, notamment via Google Flights.

Dernière minute : jusqu'à -20% sur Airbnb et Abritel

La seconde appli, c’est Voyages Pirates (iOS et Android) qui oblige à se connecter avant toute recherche - alors qu'il est légitime de vouloir tester avant de s'inscrire - mais dont les offres Flash méritent de s’y intéresser, comme ces 7 nuits à Monastir en Tunisie, à 289 € par personne vol compris... à partir du 21 septembre. Si vous voulez vous envoler demain lundi, au cœur de l’été, ce sera trois fois plus cher, à savoir 829 €.

Si vous partez des États-Unis, je vous recommande le site web en anglais gtfoflights, signé par la même équipe que l’appli Hopper. GTFO Flights annonce jusqu’à 80% de remise sur des vols qui décollent, au plus tard, le lendemain matin. Un exemple ? À l'heure où nous écrivons ces lignes : 316 $ soit autant en euros, aller-retour, pour un Boston-Paris sur Air France. Pas d’appli disponible en France. Seul le site Internet est accessible pour nous.

Côté logement, via Airbnb (iOS et Android), les réservations de dernière minute sont possibles mais réservées aux utilisateurs avec au moins trois commentaires positifs lors de précédents séjours, pour éviter les réservations sauvages destinées à organiser des fêtes géantes. La réduction pour les réservations à la dernière minute peut atteindre 20% comme chez le concurrent, Abritel (iOS et Android), à la discrétion du loueur.

Hotel Tonight : idéalement, pour le jour même

Restent les hôtels et l’appli incontournable face aux géants du secteur déjà cités : Hotel Tonight (iOS et Android). Au départ, elle ne proposait les chambres libres pour le soir même qu’à partir de 15h, heure à laquelle les chambres deviennent le plus souvent disponibles (le fameux check-in). Désormais, la recherche peut se faire à l’avance mais c’est à J-1, et - encore mieux - le jour même, que les prix sont les plus intéressants.

Une liste non exhaustive, chacun ayant ses bonnes et ses moins bonnes expériences selon les voyagistes, les destinations, et la période de l'année.