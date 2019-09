Mon info. Une petite annonce de location qui casse les prix en Angleterre

La petite annonce d'hébergement dans une voiture à Sheerness en Angleterre, publiée sur Airbnb. (CAPTURE D'ÉCRAN)

Trouver un logement pas cher lorsqu'on voyage en Angleterre, c'est un peu la croix et la bannière. À un peu plus d'une heure en train de Londres, à Sheerness, dans le Kent, la nuit est à seulement neuf euros. Cette petite annonce défie toute concurrence, même si le confort est un peu rudimentaire dans l'hébergement proposé. Matelas gonflable, sac de couchage, poubelle et toilettes sèches dans le jardin. Cette installation un peu sommaire est sur la banquette arrière d'une voiture garée près de la plage.

Poubelle dans le coffre et petite glacière à l'avant

L’annonce a été publiée sur la plateforme de locations Aibnb, par Désiré. Photos à l'appui, cette jeune mère de famille montre la voiture sous toutes ses coutures : matelas et coussins à l'arrière, poubelle dans le coffre, cintre accroché à l'avant, petite glacière sur le siège avant, vitres teintés, pare-soleil. Et pour assurer la sécurité, Désiré a placé un sabot antivol sur l'une des roues. Il faut aimer le camping et les expériences, mais à neuf euros, c'est certainement la nuit la moins chère d'Angleterre.