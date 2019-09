Mon info. Une exposition à Nantes propose de découvrir les plats les plus dégoûtants du monde

Des rats cuisinés au Cambodge. (TANG CHHIN SOTHY / AFP)

On y trouve du Hákarl, une spécialité islandaise, faite de requin fermenté et séché. Mais aussi un fromage sarde infesté de mouches, du cochon d’Inde rôti – c’est péruvien – et un fruit thaïlandais, le Durian, à l’odeur insupportable.

Ces mets atypiques font partie du Disgusting Food Museum de Malmö, en Suède. Je ne sais pas si les relations tendues entre Greta Thunberg et Emmanuel Macron en sont responsables, mais nos amis suédois ont envoyé leur musée à Nantes pour une exposition à la Hab Galerie du 25 septembre au 3 novembre.

Les 80 aliments les plus immangeables au monde réunis dans un même lieu, ça donnerait presque envie de pleurer. L’idée de ce musée, c’est justement de montrer que ce qui parait horrible à certains l’est beaucoup moins pour d’autres. Et si jamais vous avez le cœur bien accroché, vous pouvez aller toucher, sentir et même goûter tous ces mets parfumés !