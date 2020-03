Mon info. Parmi les initiatives concernant l'épidémie de coronavirus, la solidarité de restaurateurs

Suite aux annonces pour enrayer le coronavirus, les restaurants, les bars sont fermés comme ici place de la Brèche à Niort (Deux-Sèvres), le 15 mars 2020. Photo d'illustration. (NOÉMIE GUILLOTIN / FRANCE-BLEU POITOU)

Depuis les annonces du président de la République, les premières, la solidarité entre les Français, même confinés, a commencé à se développer. De nombreux restaurateurs, par exemple, qui se sont retrouvés avec beaucoup de stock sur les bras ont préféré tout brader ou carrément tout donner aux plus démunis, avant de baisser le rideau. À la Bourboule, en Auvergne, un restaurateur a même tout simplement décidé d'offrir sa dernière recette au centre hospitalier du Mont-Dore. Un peu moins de 1 000 euros, avant de fermer. Enfin à Laval, ce n'est pas un restaurateur mais une fleuriste qui au lieu de jeter tout son stock a préféré déposer ses 500 roses et des tulipes devant la boulangerie juste à côté de son commerce.

Venir en aide aux plus fragiles

Dans les Landes, notamment, l'association des "Jeunes Landais" propose aux personnes âgées ou fragiles de faire leurs courses à leur place. Ils sont déjà une vingtaine à être disponibles pour venir en aide aux personnes qui ne peuvent pas sortir de chez elles. Autre initiative, En Haute-Saône, les personnes de plus de 70 ans et les plus fragiles ont un créneau réservé pour aller faire leurs courses à l’intermarché de la Vaugine à Vesoul.