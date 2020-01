Mon info. Les pièces de 1 et de 2 centimes d'euros pourraient bientôt disparaître

Pièces de 1 et de 2 centimes d'euros bientôt retirées ? (JEAN-CHRISTOPHE BOURDILLAT / RADIO FRANCE)

Franchement, qui va les pleurer ? Elles encombrent vos poches, vos porte-monnaie. Il y en a partout, elles trainent, elles ne servent à rien. Même la machine à café n'en veut pas. Elles, ce sont les pièces rouges de 1 et de 2 centimes d'euros. A la question : mais quand est-ce qu'ils vont les retirer de la circulation ? La réponse est : bientôt ! C'est en tout cas évoqué Ursula von der Leyen, la nouvelle présidente de la Commission européenne. C'est dans la liste des initiatives pour réduire la bureaucratie du nouveau programme de travail de la Commission (document PDF en anglais) présenté mercredi 29 janvier : "Évaluation de l'utilisation des pièces de un et deux cents d'euro et de la possibilité d'introduire des règles d'arrondi communes". Ce n'est certes pas nouveau, on en parle depuis 2013. Mais cette fois c'est du concret, c'est à l'ordre du jour.

36 milliards d'euros en circulation

Cela ferait gagner du temps et même de l'argent : 1,4 milliard d'euros d'économie, soit le coût de fabrication des pièces de 1 et 2 centimes. Et elles sont nombreuses. Rien que les pièces de 1 centime représentent 36 milliards d'euros en circulation. Dans les faits, de plus en plus de pays d'Europe ont opté pour l'arrondi et ne s'embarrassent plus avec les petits centimes. C'est le cas en Belgique depuis le 1er décembre, par exemple.

Et la France dans tout ça ? Bercy étudie la question. Mais certains pays de l'Union, comme l'Estonie, font de la résistance et utilisent beaucoup les pièces de 1 et de 2 centimes. Et les pièces jaunes dans tout ça ? Justement, moins il y aura de pièces rouges, et plus on mettra de pièces jaunes. Du moins il faut l'espérer.