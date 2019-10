Mon info. Le combat de deux grizzlis filmé fait le buzz

Le combat de deux grizzlis au Canada en Colombie-Brittanique. (CAPTURE D'ÉCRAN YOUTUBE)

Cette vidéo est en train de faire le tour du monde. Oubliez Mike Tyson. Oubliez Mohamed Ali. Oubliez les Frasier, Foreman, Mormeck ou Yoka. Là, je vous parle du combat du siècle ! Ce combat n’a rien à voir avec de la boxe ou du MMA. Et pourtant, les deux combattants se sont collé des mornifles à vous faire faire le tour sur vous-même. Enfin, si vous vous en sortez indemne. D’ailleurs, celle qui a filmé le combat a eu la peur de sa vie – ou la chance, c’est selon – car elle y a assisté par hasard. Sur une route, au Canada, dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique. Cari McGillivray était en train de rouler, tranquille, et d’un coup, elle a vu débouler deux grizzlis, énormes. Le reste, elle l’a filmé, à l’abri depuis sa voiture :

Ça commence avec quelques grognements, face à face. Genre "Are you talking to me ?" . Puis, des prises de bec. Au sens littéral du terme. Les deux grizzlis se dressent sur leurs pattes arrière, continuent à s’invectiver. Et puis d’un coup, ça part. Les grizzlis se repoussent, et se mettent des coups de pattes à faire passer Rocky Balboa pour une poupée de chiffon. Ils s’agrippent, se mordent les oreilles façon Tyson / Hollyfield et s’envoient des crochets, avant de finir par se pousser comme deux sumos en dehors du cercle de combat.



Le tout sous l’œil de l’automobiliste canadienne qui a tout filmé, et même un loup, qui passait par là lui aussi, et que l’on voit en arrière-plan. Lui non plus n’en a pas raté une miette. Depuis, la vidéo a été vue du combat a été vue près de cinq millions de fois, en une semaine.