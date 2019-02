Mômes trotteurs. Voyage en images et saveurs chocolat à Moulins avec Zélie et Éléonore #2

Nos deux guides moulinoises, Eléonore et Zélie devant le musée de l'illustration jeunesse (MIJ). (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

"Eléonore, que pouvons-nous manger de bon à Moulins ?" demande Zélie à sa grande soeur. "Les palets d’or ! Ce sont des chocolats."

Nos deux guides moulinoises nous emmènent en goûter dans l’antique boutique, Les Palets d’or. "C'est un chocolat, une ganache parfumée au café enrobée de chocolat noir mi-amère avec en décor une petite feuille d’or, précise la commerçante. Ici vous êtes dans la maison où a été créé le palet d’or. C’est le pâtissier de Moulins, Bernard Sérardy, qui l’a créé en 1898."



Et côté salé, que mange-t-on dans la région? "De la pompe aux gratons, explique Eléonore, c'est une brioche salée avec des morceaux de porc, de lards grillés, on la mange surtout à l’apéritif. On aime bien aussi le pâté aux pommes de terre."

Zélie et Eléonore dans la boutique, les Palets d'or, dans le centre de Moulins. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

Terre d’élevage de charolais, Moulins se trouve dans l’ancienne province du Bourbonnais

C'est seulement depuis octobre dernier que les habitants de l’Allier s’appellent officiellement les "Bourbonnais".

Puis Eléonore et Zélie nous proposent un voyage en images. "Ici on voit les champs de maïs, les bottes de foin qui sont en train de se préparer. On a des fleurs, des buissons, un petit château, des lacs, des montagnes, des petites maisons, des granges...Donc c’est symbolique de la campagne."

Eléonore décrit une aquarelle, dont les paysages rappellent ceux du Bourbonnais. Elle est exposée au Musée de l’illustration jeunesse de Moulins.

Eléonore, musée de l'illustration jeunesse de Moulins. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

Avec ici aussi, un bois gravé du peintre Gustave Doré, là des illustrations de Rodolphe Töpffer, le père de la BD. "C’est un musée, où l’on trouvera surtout des dessins, ça peut intéresser tous les enfants, de n’importe quel âge. Moi j’aime bien quand il y a beaucoup de couleurs dans une illustration, quand c’est vif."

Zélie et Eleonore devant une aquarelle de Nathalie Novi exposée au Musée de l'Illustration Jeunesse (MIJ) de Moulins. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

Un collectionneur d’art né au XIXe siècle a légué sa maison à la ville de Moulins

La maison de Monsieur Louis Mantin a été léguée à la ville à condition qu'elle devienne un musée, ouvert au public, 100 ans après sa mort.

"Dans les monuments pas trop récents, à Moulins nous avons la cathédrale, le sacré-cœur, le pont Régemorte, la tour mal coiffée, la maison Mantin…" Parlons-en de la Maison de Monsieur Mantin ! "On peut visiter sa maison et voir enfin ses œuvres !" souligne Zélie. Et oui, car il a fallu attendre un siècle avant que le public puisse visiter la demeure de Louis Mantin. À l’intérieur des tapisseries d’Aubusson, des bouddhas, des oiseaux naturalisés.

FESTI BD 2019 (Office de tourisme de Moulins)

A Moulins, on trouve aussi "un cinéma, des parcs, un bowling, une piscine, des pistes cyclables…"

Moulins accueille le 12 mars, la troisième étape de la course du Paris-Nice. Trois jours plus tôt, les 9 et 10 mars, la ville organise son festival de BD, Festi’BD.