Mômes trotteurs. Visite de l'exposition Toutânkhamon, Le Trésor du Pharaon, à Paris

Visite de l'exposition Toutânkhamon, Le Trésor du Pharaon, avec les élèves franco-italiens de l'école, Instituto statale italiano, à Paris. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

Cette exposition immersive, présentée par le ministère des Antiquités égyptiennes à la Grande Halle de la Villette à Paris, dévoile plus de 150 pièces maîtresses, dont 50 voyagent pour la première fois hors d’Égypte.

C'est le 4 novembre 1922 que l’archéologue britannique Howard Carter découvre dans la Vallée des Rois le tombeau de Toutânkhamon, pharaon de la XVIIIe dynastie égyptienne, au XIVe siècle avant JC.

Affiche de l'exposition "Toutânkhamon, le Trésor du Pharaon" (DR "Toutânkhamon, le trésor du pharaon")

À peine âgé de 9 ans, Toutânkahmon accède au trône et règne jusqu'à sa mort soudaine, à l'âge de 19 ans. "On a examiné la momie de Toutânkhamon mais on ne sait pas s'il a été assassiné ou si c'était un incident. C'est toujours un mystère..."

"On parle de la magie de Toutânkhamon, mais c'est plutôt la malédiction. Parce qu'avant, quand on ouvrait sa tombe, les gens mouraient. Mais en fait, après, on a découvert que c'était à cause des champignons que l'on respirait."

"Sa tombe, elle était un peu trop petite parce que ses pieds sortaient un peu."

Toutânkhamon chevauchant une panthère noire, statuette exposée à la Grande Halle de la Villette, le 21 mars 2019 à Paris. (VINCENT LOISON / SIPA)

Les visiteurs sont invités à suivre Toutânkhamon dans son voyage vers l'au-delà. "En fait, l'au-delà pour les Égyptiens, c'est la vie qui commence après la mort avec les dieux et après, il va falloir que les pharaons aillent battre des monstres dans des souterrains noirs, donc c'est pour ça justement qu'on a mis dans leurs tombeaux un flambeau, pour qu'ils puissent illuminer leur chemin dans les souterrains noirs et écarter le danger."

Et pour vous l'au-delà qu'est-ce que cela représente ? "C'est un monde encore plus beau. Très peu de pharaons y sont allés parce que beaucoup n'avaient pas été très sympas !"

Statuette présentée dans l'exposition "Toutankhamon, le Trésor des Pharaons" (STEPHANE DE SAKUTIN / AFP)

Et nous voici face au lit de Toutânkhamon."Il est fait en bois et il est couvert de feuilles dorées. Et c'est pas très confortable ! C'est dur ! Mais le problème, c'est qu'ils n'avaient pas les ressorts..."

"Moi j'aime bien les dessins et les couleurs, les Égyptiens utilisaient de l'or, des métaux, le papyrus, ils dessinaient en-dessous avec des symboles. Et ils créaient des couleurs difficiles à faire, comme le bleu."

"Ils préparaient tous les objets dans la tombe avant même la mort du pharaon. On trouve une couronne, des épées, des masques, des bracelets, et donc ils avaient du goût."



Les Égyptiens étaient-ils plus avancés que nous à leur époque ? "Ah oui ! Beaucoup ! Parce que nous, on ne sait pas vraiment quand on va mourir. Alors que les Égyptiens oui, ils le sentaient."

Exposition Toutânkhamon, le Trésor du Pharaon. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

Toutânkhamon, Le Trésor du Pharaon jusqu'au 15 septembre 2019 à la Grande Halle de La Villette à Paris.