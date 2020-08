Mômes trotteurs. Oh Toulouse !

Sur les bords de la Garonne, à Toulouse. (Office de tourisme de Toulouse)

Cap d'abord sur le jardin Raymond VI dit "des Abattoirs". Il se trouve dans le quartier Saint-Cyprien, le long de l'hôpital de la Grave. "Tout au bout, on a une très jolie vue sur la Garonne, expliquent Alice et Violette. On peut se balader en longeant le fleuve."

Passage devant le barrage "et en face sur la rive droite, on peut voir le musée Bazacle." Situé sur le site d'une usine hydroélectrique du XIXe siècle , cet espace propose des manifestations culturelles gratuites. On y découvre l’histoire de la Garonne et de la centrale hydroélectrique toujours en activité. Ici, on peut aussi observer les poissons remonter le cours d’eau dans la passe ! "Et depuis la terrasse panoramique, on a une vue magnifique sur le pont Saint-Pierre avec sa brique rose.Il a été édifié de 1544 à 1632."

Au bord de la Garonne à Toulouse. (Office de tourisme de Toulouse)

Passage aussi devant le Pont Neuf "le plus vieux pont de Toulouse".

Quartier Saint-Cyprien, rive gauche de Toulouse. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

"Dans la rue Viguerie, on se croirait vraiment dans un village avec ses petites ruelles et ses maisons toutes serrées."

Pas loin, on traverse la très conviviale place de l'estrapade, à l'abri de l'agitation du centre-ville. C'est très pittoresque, pour un peu on se croirait presque dans un décor "pagnolesque". Les gens se détendent sur la terrasse du Vasco de Gamma, bar-restaurant spécialisé dans les tapas.

Alice et Violette, nos deux Mômes trotteuses toulousaines. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

