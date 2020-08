Mômes trotteurs. Le voyage à Nantes.

Le château des ducs de Bretagne à Nantes. (France Bleu)

Du château des ducs de Bretagne au jardin des Plantes en passant par le quartier Bouffay, nous partons visiter la cité nantaise.

"On est au taquet ! C’est parti !"

Casquettes-sac à dos, Antoine et Philémon nous emmènent d’abord explorer un parc extraordinaire tout droit sorti d’un livre de contes. "Alors là, on est au jardin des Plantes."

Premier défi de taille, trouver un poussin géant qui fait la sieste sur la pelouse ! "On voit un poussin là-bas, il dort. Les jardiniers ont planté plus de 25.000 plantes pour lui donner son pelage, ça fait découvrir qu’on peut faire des œuvres en naturel comme ça, grandeur nature avec des plantes, avec la nature." Et c’est au pape de la littérature jeunesse, Claude Ponti que l’on doit cette création d’art topiaire qui déplume ! "Claude Ponti a fait des choses extraordinaires et du coup ça a rendu le parc mieux. Les enfants adorent y venir !"

Au jardin des Plantes, on s’assoit aussi sur des bancs à la Dalton ! "Y a des bancs qui sont plus grands que nous. Celui-ci fait 5 mètres de haut !"

Le Jardin des Plantes de Nantes (Office de tourisme de Nantes)

En sortant du Jardin botanique, nous suivons une ligne verte par terre. "C'est le parcours du voyage à Nantes, ça permet de visiter la ville. Et comme il y a chaque année des nouveaux lieux à découvrir ça attire les touristes !" . Nantes, c’est un attrape-culture !

"On va monter faire le tour de ronde ?" Nous voilà arrivés au château des Ducs de Bretagne ! "On a gardé énormément de vestiges du Moyen-Age et on a rénové un petit peu. Tous les petits enfants aiment bien les histoires de chevaliers. Quand t’arrives en fait, c’est taille réelle et du coup tu t’inventes un monde, t’adores jouer !"

Et nous voici au cœur du quartier Bouffay dans le très chic passage Pommeray. Créé en 1840, c’est le grand passage commerçant de Nantes. "C’est un des plus beaux passages couverts d’Europe. Et il y a une grande verrière en haut. Là on voit, c’est à environ 10-15 mètres de haut. Le décor est très recherché, c’est vraiment trop beau !"

Au passage, Antoine et Philémon nous apprennent l’expression "crébillonner": ce verbe 100% nantais signifie "faire les boutiques".

Le passage Pommeraye à Nantes. (Office du tourisme de Nantes)

Plus tard, pause-goûter à la Fraiseraie, une institution à Nantes. Nos guides commandent une glace framboise-passion.

Antoine et Philémon nous emmènent ensuite place Graslin, où se trouve le Grand Théâtre. "On aime bien y aller pour voir des fanfares." C’est d’ailleurs dans le théâtre Graslin que fut donné le 18 février 1918, LE premier concert de jazz en Europe ! Par une fanfare afro-américaine.

Antoine pose son sac-à-dos, c’est bientôt la fin de notre voyage. "Normalement ce sont plutôt les parents qui expliquent, là on fait la visite par rapport aux enfants j’ai trouvé ça mieux, j’ai redécouvert Nantes", se réjouit Philémon. "Du coup, j’espère que ça fera venir des touristes à Nantes, c’est super!", conclut Antoine.

Antoine et Philémon nous donnent des nouvelles de Nantes après la période de confinement.

"Quand on a appris l'incendie de notre cathédrale gothique Saint-Pierre et Saint-Paul, on était très tristes. Surtout, ça se produit après celui de Notre-Dame de Paris l'an dernier. On espère que la reconstruction va bien se passer et qu'on pourra aller la visiter très prochainement."

La cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Nantes est en proie aux flammes, le 18 juillet 2020. (MALIKA BARBOT / HANS LUCAS / AFP)

Les kids nous conseillent aussi pendant l'été de se rendre au parc de La Chantrerie à moins de 10 km de Nantes. "C'est une toute petite ferme et autour il y a un grand parc avec des petits bois, des champs, c'est pas mal parce qu'on peut aller-piqueniquer au bord de l'Erdre."

OFFICE DE TOURISME DE NANTES