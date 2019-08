Mômes trotteurs. La cité de Rochefort racontée par Zoé et Fabio

Zoé et Fabio à la manoeuvre sur l'accromât, à Rochefort. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

"J'ai toujours eu l'impression que lorsque tu passes la Porte du Soleil, t'as toujours le beau soleil même s'il pleut", raconte Fabio. Cette porte rayonne "surtout, elle très belle!", s'enthousiasme Zoé.

Zoé et Fabio devant la Porte du Soleil (ou porte de l'Arsenal) de Rochefort. Cette arche en pierre est un vestige de cet ancien port militaire. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

Puis direction le marché couvert de Rochefort. Sur les étals : des moules. Ces deux jeunes Rochefortais les apprécient "cuisinés à la poêle et au curry avec du riz." Ils aiment aussi le céteau, un poisson local. "Il ressemble à une sole, on adore ça!" Quant à la fleur de sel, ils en mettent "partout".

Fabio et Zoé dans les rues de Rochefort. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

Cap ensuite sur le musée de la Marine. Dans la cour, on s'arrête devant une réplique du radeau de la Méduse, immortalisé par le peintre Géricault. C'est en 1816 que le navire partit de Rochefort, après y être resté durant les Cent Jours de Napoléon.

Pause devant une photo du fort Boyard. "Je suis très content qu'on ait réussi à le rénover, commente Fabio. Parce que s'il avait été abandonné, ça m'aurait dégoûté. Il a été bâti par Napoléon pour se protéger des Anglais." Et Lafayette? "C'était le ministre de la Marine, il a conduit l'Hermione."

Et nous rencontrons Antoine, gabier sur l'Hermione. Il nous fait visiter le musée, qui retrace l'histoire de ce bateau mythique, qui mouille dans l’arsenal de Rochefort. C'est la fameuse réplique de la frégate, qui permit à Lafayette de rejoindre l’Amérique en 1780. En voyant l'Hermione en photo secoué par une tempête Fabio a l'impression de voir "un cachalot à la place d'un bateau parce que c'est tout blanc d'un côté et tout noir de l'autre."

"Est-ce qu'à bord de l'Hermione, on se sert encore des canons?" demande Zoé. "Nous, on n'a pas le droit d'avoir d'armes de guerre à bord. Par contre on met des cartouches dans la gueule des canons", répond Antoine. "Ah des pétards de mammouths !" réagit Fabio. "Oui en quelque sorte ! Et là, ce n'est que de la poudre noire et donc à ce moment-là c'est l'officier avec son épée qui dit: pièce numéro une... Feu ! Et ça part..."

Zoé et Fabio découvrent l'exposition consacrée à l'Hermione, à Rochefort. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

Equipés d'un baudrier, Fabio et Zoé font une petite grimpette sur l'accromât, à 32 mètres de hauteur. "J'ai eu la sensation de m'envoler, d'être comme un oiseau, d'être libre", confie Fabio. "C'est que t'as de l'adrénaline!" lui rétorque Zoé. "Oui j'adore ça!", avoue Fabio.

Fabio s'envole tel un oiseau sur l'accromât de Rochefort. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

Zoé ultra concentrée sur l'accromât de Rochefort. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

Sur la Charente, on peut faire du paddle et du kayak. "Y a des cigognes et des coucous, le matin c'est plus sympa d'entendre le chant du coucou plutôt que tes parents qui te disent : debout!"

"Avec des beaux jardins, les arbres, ah ouais, c'est hyper beau le site de la Corderie Royale!" La corderie royale, transformée en musée maritime, se trouve dans un superbe bâtiment de 374 mètres de long construit en 1666, sous Louis XIV. "Pendant la guerre, on fabriquait ici des cordages pour les bateaux."

Zoé et Fabio s'entraînent à faire des noeuds à la Corderie Royale de Rochefort. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

Après un petit tour au potager du Roy (jardin des retours sur le site de la Corderie), on remonte vers le centre-ville en passant par la Place Colbert, "c'est ici qu'ont été tournées des scènes du film Les Demoiselles de Rochefort, mon papi y a joué les figurants", confie Zoé avant de chantonner la BO.

Et pour voir la maquette de Rochefort au XIXème siècle, Fabio et Zoé recommandent le musée Hèbre de St Clément.

"L'aventure, l'exploration, les rencontres... Notre ville est belle, il faut la visiter. Cet endroit est parfait!"

OFFICE DE TOURISME DE ROCHEFORT