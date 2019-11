Mômes trotteurs. L'exposition "Océan en voie d'illumination", au Jardin des Plantes à Paris

Pieuvre illuminée au Jardin des Plantes, à Paris. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

Charlène, Mathurin et Léonard ont plongé dans l'immensité des océans. Le parcours est jalonné de centaines de structures lumineuses monumentales.

Nos kids reporters ont d'abord été charmés par un crabe géant "articulé" très expressif. "On dirait qu'il nous dit bonjour avec ses pinces ! C'est pas parce que tu parles pas avec ta bouche que tu ne peux pas communiquer avec des gestes. À l'entrée, il y a aussi un caïman et un crabe violoniste. C'est un crabe qui a une pince plus grosse que l'autre, et elle est tellement grosse qu'elle ressemble à un violon."

Tortue marine illuminée, au Jardin des Plantes, à Paris. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

Plus loin, une grosse boule blanche apparaît... "C'est soit un Bernard l'Ermite, soit un escargot des mers."

"Pourquoi vous avez choisi les animaux de la mer pour cette expo ?" demande Mathurin au directeur du Muséum national d'histoire naturelle (MNHN). "On a choisi ce thème car il n'y a rien de mieux que la mer pour émerveiller les enfants", explique Bruno David.

"Est-ce que vous voulez nous faire passer un message contre la pollution ?" l'interroge Charlène. "Oui ce que je veux c'est sensibiliser à l'océan. C'est montrer que l'océan c'est à la fois très très beau, et on essaye de sensibiliser par la beauté, mais que c'est aussi quelque chose de fragile", précise Bruno David. "Bah vous avez raison ! répond la môme trotteuse. On pourrait faire du recyclage, ne pas jeter nos déchets dans la mer. Parce que c'est comme si les poissons jetaient, eux, leurs affaires sur notre planète. Nous, on n'aurait pas vraiment apprécié."

Quatre milieux marins sont mis en scène à travers 50 tableaux : le littoral tropical, les mers chaudes, les abysses et les eaux froides. "Ces structures, ces lanternes sont bien faites. C'est en tissu avec des bouts en fer et de la lumière à l'intérieur." Plus loin, on voyage dans les récifs coralliens en admirant des poissons clown.



"Pour les plus jeunes générations, cette expo fait découvrir de nouveaux paysages, de nouveaux poissons, de nouvelles espèces, c'est magique ! Et en fait la mer c'est beau mais c'est très fragile comme la terre. Alors, il faut profiter à fond de la vie parce qu'on en a qu'une."

Exposition visible jusqu'au 19 janvier 2020. Accès: Place Valhubert, Paris 5ème. Métro: Gare d'Austerlitz

Billets exclusivement en ligne sur jardindesplantesdeparis.fr

Tarif plein: 15 euros; Tarif réduit 12 euros; Forfait tribu: (2 adultes et deux enfants de moins de 13 ans) : 48 euros.

Horaires

Créneaux d'accès toutes les 30 minutes de 18 h à 21 h 30, fermeture de l'accès au jardin à 22 h, visite jusqu'à 23 h. Ouverture tous les soirs, sauf les 24 et 31 décembre 2019.

Le site du Jardin des Plantes