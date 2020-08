Mômes trotteurs. Jeux, Sète et plage

Quartier de la pointe courte à Sète. (Office de tourisme de Sète)

"Pourquoi est-ce que tu aimes Sète ?", demande d’abord Samuel à Albertine. "Moi j’aime Sète car je trouve que les Sétois sont ouverts à tous", lui répond-elle.

"Sète c’est une très belle ville et on y est très bien accueilli, témoigne un commerçant. Et puis les gens sont assez sympas et puis y a la mer qui est très agréable pour ceux qui aiment."

Les Mômes trotteurs nous emmènent scruter l’horizon sur la plage du Môle, loin du tumulte. Albertine et Samuel aiment de poser sur les rochers avant d’aller s’y baigner. Au loin, ils nous montrent un bateau rouge. "C’est le vision sous-marine, on va dans la coque et grâce aux vitres on peut observer plein de poissons, c’est vraiment super!"

Théâtre de la ville Jean Vilar à Sète. (Office de tourisme de Sète)

Et de préciser que "Sète est une très vieille ville qui a été créée par Louis XIV vers 1666." Tous deux aiment bien ses vieux immeubles qui sont "vraiment très jolis" à leurs yeux et restent les témoins de son histoire.

De retour en centre-ville, le marché vient de se terminer. "C’est un peu le désordre partout mais ça va vite être nettoyé ! " Et nous arrivons place Aristide Briand. Très conviviale. "Ici, il y a un kiosque à musique et des chorales." Et des cafés tout autour. "C’est un peu le spot de toute la ville. D’une manière générale, l’ambiance est festive à Sète et dès que tu commences à parler avec quelqu’un même si tu n’as que cinq minutes, tu vas terminer ta conversation une heure après ! Ce qui est bien aussi, c’est que les nouvelles vont vite."

Ici, ça grimpe et ça descend, "Avec le Mont Saint-Clair ça fait des zigzags, ça fait deux bosses, on dirait une baleine !"

Puis nous traversons le parc Simone Veil. "Nous, on l’appelle le château d’eau. Il y a une petite rivière d’eau, c’est le seul vrai grand parc de notre ville. Et il y a aussi une petite mare avec des grenouilles."

Le poète Paul Valéry est né à Sète. "Il a surnommé sa ville l’île singulière. Parce que Sète c’est une presqu’île et tout est singulier ici. Par exemple il y a la fête de la Saint-Louis avec les joutes."

En poussant les portes de la chapelle du quartier haut, on découvre un centre d’art. "C’est donc une ancienne église et ce lieu est très beau. On voit encore des sortes d’arabesques. Le sol en marbre est vraiment magnifique."

Un peu plus loin, dans la rue des trois journées, on admire une fresque gigantesque. "C’est dans le cadre du Musée à Ciel Ouvert (MACO). Des artistes de Street-Art exposent leurs peintures sur de nombreux murs de la ville." Le street-Art pour eux c’est "de l’énergie débordant d’imagination".

Depuis le port, on découvre le théâtre de la mer. "C’est un ancien fort qui a été utilisé par les nazis comme base pendant la seconde guerre mondiale." On aperçoit aussi le phare avant de rejoindre la criée où les pécheurs -accompagnés des mouettes- reviennent avec leurs filets remplis de poissons prêts à être vendus sur place.

Sète. (Office de tourisme de Sète)

Quelque temps plus tard après le tournage de ce reportage, Albertine et Samuel nous donnent des nouvelles de Sète après la période de confinement.

"La vie a repris petit à petit, on a le droit d’aller à la plage, avec les paillottes, les bars… On peut aussi aller se baigner sur l’étang. On peut de nouveau aller se balader, aller dans le cimetière marin. Cet été, on vous conseille des séances de cinéma en plein air proposées par le Théâtre de la mer."

OFFICE DU TOURISME DE SETE