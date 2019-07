Mômes trotteurs. Escapade à Collioure

Marilou, Manon, Maÿline et Jules dans le port de Collioure. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

Collioure est réputée pour ses anchoix! Pour commencer, petite dégustation à la Maison de l'anchoix.

La Maison des anchoix de Collioure. (Office de tourisme Collioure Maison DESCLAUX)

"Comment sont fabriqués les anchoix?", demande d'abord Marilou à Sophie, la responsable de l'établissement."C'est un savoir-faire traditionnel, donc c'est un poisson qui est mis dans le sel pendant trois mois et ensuite, à l'usine, on le désale, on en fait des filets et on les met dans des bocaux à la main." "Manon serait capable d'en manger au p'tit déj!" rigole Jules. "Quand même pas! réplique Manon, j'aime ça, mais c'est un petit peu amer."

Caveau le dominicain à Collioure (Office de tourisme des pyrénées-orientales HERVELECLAIR@ASPHERIES.COM)

Puis direction le Caveau des Dominicains pour découvrir les vieux tonneaux dans lesquels vieillissent les Banyuls. "Ici, on fait plutôt des vins rouges, mais une partie de la production concerne aussi les vins blancs et rosés", explique l'un des responsables.

"Est-ce que tu as été à l'école de Collioure?" l'interroge Manon. "Oui, je suis allé comme certains d'entre vous à l'école primaire du village!" "Est-ce que vous trouvez que Collioure a beaucoup changé?" enchaîne Marilou. "Oui avec l'urbanisation, le village s'est aggrandi. Et beaucoup de vignes ont laissé la place à des maisons aujourd'hui."

"Avant ce lieu était une église. On le voit bien car il y a des arcs de cercle. Et ça fait vraiment vieillot", précise Manon. "On voit aussi que c'est une ancienne église car il y a une cloche que l'on a le droit de faire sonner à tout moment", ajoute Marilou. Et voilà nos mômes trotteurs, qui partent sonner les cloches! "Ben, c'est rigolo! assure Maÿline, il faut prendre beaucoup de force."

Marilou, Manon, Maÿline et Jules sur une plage de Collioure. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

"A Collioure, explique Jules, on a un fort militaire. Il s'agit du fort Miradou. C'est aussi le centre national d'entraînement commando. Donc souvent dans Collioure, on voit des militaires en train de s'entraîner notamment dans le port."

Le fort Miradou de Collioure. (Office de tourisme de Collioure)

"Il y a deux plages à Collioure, dont l'une a un banc de sable", note Manon. "Et de la plage, on voit le village avec ses maisons de plusieurs couleurs et les remparts du château avec les volets bleus", observe Maÿline. Et Manon et Jules de détailler: "C'est Majorque, un roi espagnol, qui a fait construire ce château. Comme c'était un roi itinérant, il venait pour surveiller un peu le transport maritime et s'assurer qu'il n'y avait pas de fraude."

Port de Collioure. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

"Quand on fait du kayak de mer, explique Marilou, on va dans des grottes et on peut voir des tomates de mer, qui sont accrochées aux parois, c'est rouge comme une tomate mais c'est tout dur, comme les pommes d'amour dans les fêtes foraines."

Maÿline sous la reproduction de la toile d'André Derain, Le faubourg de Collioure. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

Près de la plage, sont affichées les reproductions de "La plage rouge" de Matisse et "Le séchage des voiles" de Derain. Collioure a attiré d'illustres peintres. "C'est du pointillisme et du fauvisme, précisent Manon et Marilou. Matisse est venu à Collioure car il manquait d'inspiration et ici il en a trouvé. Y'a la mer, la montagne, un château, des plages... Y'a tout le cadre pour faire une jolie toile ici."

Puis Jules nous fait découvrir l'église de Collioure. Sur son fronton, on peut lire "République française. Liberté, égalité, fraternité". "Ce n'est pas une église avec le grand E mais une église municipale, c'est très rare en France." "Elle est sur le port, donc ça veut dire que ses fondations sont sous la mer!" ajoute Manon. A l'intérieur, "des projecteurs viennent d'éclairer une sculpture dorée, c'est très beau", commente Jules.

Puis les kids entrent dans l'atelier de "Petit Louis". Cet ancien pêcheur de 98 ans réalise des maquettes de bateaux. "Avant il y avait 600 pêcheurs à Collioure, c'est bien différent aujourd'hui!", commente Petit Louis.