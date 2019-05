Mômes trotteurs. Escapade à Aarhus, au Danemark, avec Liam et Noé.

Noé et son grand frère Liam, deux jeunes français expatriés, nous font visiter la ville d'Aarhus, au Danemark. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

"Ici on a la mer et des bâtiments, qui sont un peu en forme d'icebergs." Noé décrit une oeuvre qu'il adore, baptisée "portable city", qui reproduit les principaux monuments de la ville d'Aarhus tout en tissus. Cette cuiosité se trouve à l'entrée du superbe musée des Beaux-Art ARoS (ARos Kunstmuseet). "C'est un musée très populaire" précise Liam. "Et maintenant, on va remonter les couleurs de l'arc-en-ciel!" propose Noé.

Dans le Panorama Rainbow du musée des Beaux-Arts ARoS, à Aarhus. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

Et nous voilà au 8ème étage de cet édifice à l'allure d'un cube fait de brique et de verre. Bienvenue dans le Panorama Rainbow. "C'est génial de se balader tout autour de ce toit circulaire parce que grâce à ses verres multicolores on découvre la ville en bleu, jaune, orange, rouge, vert...C'est beau! On voit par exemple le port et le jardin botanique."

Liam et Noé nous emmènent justement "jouer les aventuriers" dans la forêt tropicale du jardin botanique, où l'on est accueilli à l'entrée du site par un vieux moulin. Ici, les serres abritent des "cactus géants, des papillons noirs et blancs aux ailes transparentes, un mini lac avec des nénuphars sur lesquels des gens ont déjà marché!" On entend aussi "un tigre qui chasse. Et des fois avec Noé, on joue au tigre et à la panthère et on fait des combats, on se cache ici!" A l'heure du goûter ou du déjeuner, c'est très agréable de se poser dans l'ancienne serre tropicale.



Visite du jardin botanique, l'un des lieux préférés de Liam et Noé, à Aarhus. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

Au passage d'un petit pont, en sortant du jardin botanique, qui surplombe l'écomusée Den Gamle By (la vieille ville), nos deux mômes trotteurs nous racontent la légende de "trois petits biquets qui traversent à leur tour un pont et qui risquent de se faire dévorer par un troll caché juste en-dessous..." Et de préciser que, selon les Danois, "il y a des trolls qui font des bêtises et d'autres qui font des trucs gentils comme ranger la maison."

Liam dans le quartier réhabilité de Godsbanen, à Aarhus. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

Puis direction Godsbane, "un petit village dans le centre d'Aarhus. Juste à côté de nous, il y a un train. Avant ici, c'était un chemin de fer mais maintenant il y a des gens qui y vivent, ils sont installés dans des containers et des maisons en bois. Ce qui est étonnant aussi ce sont les nombreux graffitis!"

Puis pause gourmande à Aarhus Street Food. Plus de plus de trente cuisines et bars y sont proposés. Ce lieu très urbain est situé dans un vieux garage d’autobus, à côté de Rutebilstation. On mange sur des grandes tables en bois "et au-dessus de nous on voit des lanternes partout. Tout le monde peut venir, il y a beaucoup d'enfants. C'est joyeux. C'est l'endroit parfait pour faire une petite fête!"

Liam et Noé dînent au Aarhus Street Food. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

Et en plus, à Aarhus, on aime partager les bonnes nouvelles. "A chaque fois qu’un bébé nait à dans la ville, la cloche de la bibliothèque DoKK 1 sonne!"

A bon entendeur...