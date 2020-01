Mômes trotteurs. Cap sur la ville olympique de Lausanne #2

Zachary, Héloïse et Ariel, trois Vosgiens découvrent Lausanne. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

"Je me demande ce que sont ces dragons sur l’immeuble là ? On a l’impression qu’ils surveillent la rue", demande Ariel à notre guide. "A l’époque, ils permettaient à l’eau de s’échapper de la toiture. Donc cette maison, c’est l’Hôtel de Ville de Lausanne. Il date du XVIIème siècle", lui répond-elle.

"Il y a des montées, des descentes, du plat. Il y a un peu de tout à Lausanne. On ne s’ennuie pas !" sourit Zachary en cheminant sur la colline de Saint-François. "Donc on a deux églises du XIIIème siècle : la cathédrale Notre-Dame et Saint-François ", leur montre la guide. "Ici, on voit sur les immeubles des volets rouges, verts, bleus… il y en a plein. Chacun son style !" lance Zachary. Et côté architecture ? "Il y a des maisons anciennes quand même"et d’autres sont assez modernes, ça varie un peu." "Les décors sont très précis, souligne Héloïse. En haut des fenêtres, on voit des petites statues."

Lausanne acceuille cette année les JO de la Jeunesse. (OFFICE DE TOURISME DE LAUSANNE)

Et la guide de leur montrer un drapeau 2020 un peu spécial, qui flotte un peu partout… "C’est celui des Jeux Olympiques 2020 ! Ils vont s’organiser à Lausanne ! s’enthousiasment les kids. Il représente les Jeux Olympiques de la Jeunesse d’Hiver, qui se tiennent du 9 au 22 janvier prochains. "D’ailleurs, l’épreuve de saut à ski aura lieu en France à côté de Chaux-Neuve", ajoute Zachary. "Et quel âge ont les enfants qui participent à ces JO ?" interroge Héloïse. "Ils ont de 15 à 18 ans." "Il y a tous les sports ?" demande Héloïse à son cousin. "Oui, il y a tous les sports, et d’ailleurs je sais que le hockey aura lieu sur la nouvelle patinoire de Lausanne." Dans le même complexe se trouve aussi une nouvelle piscine olympique.

A l’heure du gouter, cap sur "La Chocolatière". "Notre boutique de chocolats est née il y a 50 ans à Lausanne", précise la responsable aux enfants. "Quel est le chocolat que vous vendez le plus ?""On a ‘’Rêve de cacao’’ c’est un praliné à base de chocolat noir et d’une ganache bourbon chocolat noir." Zachary goûte un chocolat avec de la pâte de fruit. "Alors à la base, j’adore la pâte de fruit à la crêpe dentelle, donc c’est trop bon." "Moi j’ai pris le chocolat feuillantine et c’est délicieux", trouve Héloïse. Et Ariel de conclure : "C’était super cette visite de Lausanne, j’ai tout aimé. J’espère que je vais revenir…"

L’office de tourisme de Lausanne propose aux enfants (à partir de 5 ans) une petite pochette en bandoulière contenant un carnet de voyage pour explorer de façon ludique la capitale du canton de Vaud. Illustré en couleur, il comporte jeux, dessins, coloriages… A retirer gratuitement dans les bureaux d’information touristique. Site : https://www.htr.ch/edition-francaise/article/lausanne-tourisme-cree-un-carnet-de-voyage-pour-les-enfants-23737.html