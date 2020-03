Mômes trotteurs. Balade et glisse à La Bresse dans le massif des Vosges

Herminie et Nils, deux Mômes Trotteurs vosgiens. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

"Depuis la colline où tu vois une antenne, on peut voir toute La Bresse", explique Nils. "Dans les paysages vosgiens, y a beaucoup d'arbres, y a la montagne. L'hiver, y a de la neige, on peut faire du ski et des balades", ajoute Herminie qui habite dans la vallée de la Sologne. Nils habite, lui, dans un chalet dans les montagnes alentour.

"Quand je vais dans la ferme du Saichy dans la vallée du Chajoux, raconte Nils, je fais la traite des vaches et je vais les chercher dans les prés. Et Fanny, la mère de mes copains, fabrique du Munster, elle le fait parfois avec ma tata Joëlle qu'on appelle "Jojo". D'ailleurs de La Bresse, on est à 35 km de la ville de Munster." Au munster, les kids préfèrent le comté. "Nous le comté, on l'appelle le gruyère !"

Puis, pause devant la place de la Mairie toute enneigée. "L'été, y a un petit marché chaque mercredi et dimanche. On achète du miel de sapin, c'est très bon", souligne Herminie. "Et des fois on descend au village tout seuls, ma soeur et moi, pour acheter le journal et le pain."

Herminie et Nils jouent les guides touristiques à La Bresse. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

Puis, nous partons à dix minutes de là, dans le parc Wiidoo' Gliss. "Ici, y a plein d'activités à faire. Nous, on va prendre une bouée, on va remonter la pente sur un tapis roulant et on va descendre une piste assis sur la bouée."

Spectacle grandiose tout en haut ! "Le paysage enneigé est ultra beau ! On dirait que le lac tout en bas est glacé. Avec tous les sapins recouverts de neige, c'est magnifique aussi." Et après la descente, Nils reconnait tout sourire "avoir eu les jetons" car il est allé à fond. "Ah, ça bouge beaucoup !", souffle Herminie.

Ici, on peut aussi faire des parcours de raquettes pour découvrir les animaux de la forêt. "Dans nos forêts vosgiennes, on voit des lynx, des cerfs, des biches et des corbeaux."

Herminie et Nils casqués pour faire de la luge et une descente en bouée au parc Wedoo' Gliss dans la station de La Bresse, dans les Vosges. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

Dans le café-restaurant du parc, les deux mômes trotteurs se délectent d'un chocolat chaud. Nils a une technique pour rester en bonne santé après avoir avalé ses crêpes. "Tu fais des pompes et tu manges des légumes." Imparable.



Parc Wedoo' Gliss à la Bresse, dans les Vosges (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

