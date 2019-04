Mômes trotteurs. Balade à Lyon avec Héloïse et Juliette

Héloise et Juliette, face à l'Hôtel de Ville de Lyon. (Ingrid Pohu)

"Donc là, on est censé soit prendre le tram, soit le T1 ou T4, ensuite on va à pied jusque chez Paul Bocuse pour aller voir son restaurant, L'Est, c’est dans la gare des Brotteaux."

Sacs en bandoulière, Juliette et Héloïse, 11 ans, nous emmènent ensuite découvrir le Parc de la tête d’or. "Si t’en as marre de la pollution, tu vas au parc de la Tête d’Or. C’est un peu le Central Park de Lyon. Là-bas il y a des autruches et des biches qui se baladent !" Le Parc de la tête d’or doit son nom à une légende… "Il y aurait une tête en or cachée et personne ne l’a jamais trouvée !"

Juliette et Héloïse dans le quartier de la Croix-Rousse, à Lyon. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

Dix minutes de métro, et nous voici perchées à 250 mètres d’altitude. "On est au gros caillou, c’est la colline de la Croix-Rousse. Donc on est aussi dans le quartier des Canuts, c’étaient les tisserands de l’époque." Les canuts fabriquaient la soie lyonnaise. "C’est vrai qu’on peut voir encore des petits morceaux de soie dans les placards de nos grands-mères, c’est vraiment joli et on ne s’imagine pas trop que c’était fait à Lyon par des enfants surtout."

Les appartements des anciens canuts ont une hauteur de plafond supérieure à 4 mètres de haut, ce qui leur permettait d’installer leurs grands métiers à tisser. "Je trouve que c’est beau parce que c’est vieux, du coup, ça fait une ambiance d’avant. La peinture est devenue noire, les immeubles ont un aspect un peu cassé."

Depuis la cour des Voraces, on traverse une immense traboule pour rejoindre la rue Imbert-Colomés. On a perdu en altitude. Sensation de descendre dans une cave. "C’est ça les traboules, t’as l’impression d’être dans un tunnel tout noir, mais en fait t’es juste dans le dessous d’un immeuble. C’est juste un passage."