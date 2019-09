Mômes trotteurs. A vélo dans la ville rose épisode #2

Alice et Violette, place du Capitole, à Toulouse. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

Et nous voilà devant la façade de briques et de marbre du marché Victor Hugo. Il y a foule ce samedi matin. Face à nous, le stand du boucher Garcia spécialiste de la saucisse de Toulouse. Et la loge de Samaran très réputée pour son cassoulet. Et ça et là des petits fritons de canard. "Le canard est dégraissé et séché, allez-y goûtez !"

Tout près, après une pause tapas au Petit San Seb rue du rempart Villeneuve, on enfourche les vélôtoulouse, l’équivalent du vélib’ à Paris.

La Basilique Saint Sernin, Toulouse. (JOSEPH HILFIGER / Office de Tourisme de Toulouse)

"Elle est très belle, elle est immense et super animée." Elle, c’est la Place du Capitole, grande comme au moins trois terrains de rugby. "Sous les arcades du Capitole, y a des restaurants avec des terrasses."

De là, on admire l’Hôtel de Ville en briques rouges, sa grande horloge et ses colonnes en marbre rose. "Le grand bâtiment du Capitole est au même emplacement depuis 1190,! A l’intérieur, c’est vraiment magnifique: les couloirs et tous les escaliers... On se croit dans un film de princesse."

Et tout près, nous attend un chef d’œuvre de l’art roman, la basilique Saint-Sernin. "Son allée avec les deux colonnes de piliers et le plafond avec ses arcs de cercle. C'est vraiment beau. Et l'église est là depuis le XIe siècle."

Le canal du midi, Toulouse. (Office de tourisme de Toulouse)

Puis on file du côté du port Saint-Sauveur. "Et là, on est devant le Canal du Midi, c’est super agréable parce qu’il y a beaucoup de personnes qui se baladent à pied, à vélo ou en courant. C’est sympa aussi parce qu’il y a les péniches-restaurants. Et en même temps tu te balades !"