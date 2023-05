Le couronnement du roi Charles vu d'Allemagne

Des liens particuliers relient la royauté britannique à l'Allemagne. Le couronnement du roi Charles est suivi avec passion par les Allemands, qui n'ont cependant aucune nostalgie de leur empire.

Le Micro européen, en ce jour de couronnement royal, avec le sentiment monarchique et le couronnement vus de l'Allemagne. José-Manuel Lamarque interroge Kai Littmann, directeur du site eurojournalist.eu.

franceinfo : En France, il y a un certain engouement pour les couronnements royaux, qu'en est-il du citoyen allemand ?

Kai Littmann : Ici aussi, cela intéresse énormément. Les grands médias ont débatu de questions aussi importantes que : sur quelle rangée sera placé Harry ? est ce qu'ils oseront inviter Andrew ? Toute l'Allemagne suit en direct le couronnement. Et il existe bien sûr en Allemagne des magazines spécialisés où vous apprenez tous les détails sur toute la famille royale. Le décès de la reine Élisabeth fut un événement majeur dans le paysage médiatique allemand, c'est pareil aujourd'hui pour le couronnement.

L'Allemagne est une république, comme la France. Y a t-il chez vous tout de même un petit sentiment monarchiste ?

Il existe un tout petit groupuscule qui s'appelle les Reichsbürger, des extrémistes d'ultra droite qui, effectivement, rêvent du retour de la monarchie en Allemagne. Mais on parle là de 0,001 % de la population. Généralement, les Allemands sont très contents de vivre dans une République. L'Empire, c'est totalement fini, et il ne reviendra pas. Heureusement, car il ne représente plus rien pour les Allemands.

La famille Windsor, avant 1918, s'appelait Saxe-Cobourg-Gotha, donc famille d'origine allemande, et les Mountbatten s'appelaient Battenberg. Quel est le lien avec l'Allemagne, aujourd'hui ?

Énorme, on le voit à la liste des invités aux festivités à Londres : le président Frank-Walter Steinmeier évidemment, mais aussi le duc de Bade, Bernhard von Baden (les grands-mères de Charles III et du duc de Bade étaient des sœurs, il y a donc des liens familiaux très étroits), le duc Philippe de Hohenlohe-Langebourg, une petite région dans le sud de l'Allemagne, qui est le cousin direct de Charles III et donc le parent le plus proche du nouveau roi britannique. Il y a encore des liens très forts aussi avec d'autres familles, comme les Welfen à Hanovre qui sont aussi des parents de la famille royale en Grande Bretagne. Oui, les racines de la maison royale britannique se trouvent en grande partie en Allemagne.

Dans l'aristocratie allemande, quand on est titré (comte, vicomte, baron, duc, etc.), cela apparaît sur les papiers d'identité, alors que vous êtes une République ?

Tout à fait. C'est un droit qui a été fixé en 1919, lorsque la noblesse en tant qu'entité a été abolie avec la création de la République. Même si la noblesse existe encore, en particulier dans les régions rurales où vous avez toujours un baron local ou un duc de la région qui font la pluie et le beau temps dans leur fief respectif.

Le lien de l'aristocratie allemande avec la famille royale britannique fait qu'il y a toujours une forme d'empathie pour la monarchie britannique en Allemagne ?

Etonnamment, c'est même réciproque : le premier voyage du nouveau roi ne fut pas à Paris - il y avait quelques petits problèmes empêchant sa visite - mais à Berlin où il s'est exprimé en partie en langue allemande, qu'il maîtrise très bien, devant le Bundestag (le Parlement allemand). Les Allemands aiment beaucoup cette maison royale britannique, je pense qu'ils s'y retrouvent un tout petit peu.

On ne connaît pas d'homme politique allemand aristocrate, la route est-elle fermée ?

Elle est effectivement un peu fermée. On estime que les aristocrates allemands ont déjà assez d'influence dans la vie quotidienne. Pour faire une carrière dans la politique, il y a bien eu la famille Lambsdorff, ils étaient quatre ou cinq à être dans la politique (eurodéputé, ministre, etc.) mais c'est l'exception qui confirme la règle. Il n'y a pas d'autre famille de nobles qui sont rentrés dans la politique nationale et, finalement, cela ne manque à personne…