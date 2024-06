La République de Chypre et les élections européennes

À la veille de ces élections européennes du 9 juin 2024, la République de Chypre est le seul État membre de l'Union européenne à être occupé, encore et toujours… Les précisions d'Evagoras Mavrommatis, président de la communauté chypriote en Europe.

franceinfo : Chypre est coupée en deux depuis le 20 juillet 74...

Evagoras Mavrommatis : La Turquie est intervenue à Chypre et l’occupe depuis presque 50 ans. Il faut savoir quand même que c'est la partie la plus militarisée au monde, avec 25.000 soldats, plus de 300 chars dans cette petite partie occupée.

Et on ne le répète pas assez, ce fut la première épuration ethnique en 1974, 200.000 Chypriotes grecs ont été expulsés de leur maison, ceux qui ont pu réussir à partir. Les autres ont été massacrés, tués, exécutés, on trouve dans des fosses communes jusqu'à aujourd'hui des enfants des trois ans, toute une famille avec une balle sur la tête, etc. Où en sommes-nous aujourd’hui ?

Oui parce qu'en plus, la République de Chypre, chose tout à fait anormale, vous avez deux bases anglaises souveraines ?

Tout à fait. Et à l’époque, les bases n’étaient ni chypriotes, ni européennes, mais britanniques. Et le paradoxe, le Royaume Uni faisait partie, comme la république de Chypre de l’Union européenne.

Mais les bases militaires, vous savez ce que c'était ? Cet arrangement a été fait parce que les Anglais ont posé des conditions pour ne pas faire obstacle à l’entrée de la République de Chypre dans l'Union européenne, c'est clair, c'est la source du problème.

Aujourd'hui, à la veille des élections européennes, il y a plus de migrants que de Chypriotes de la République de Chypre. Et le troisième parti chypriote aujourd'hui, c'est ELAM, un parti d'extrême droite. Ce parti est contre les migrants. Mais où va Chypre aujourd'hui face à ces élections européennes, ça ne sera pas un vote anodin ?

Pour Chypre, non, je dirais même qu’en Europe, c’est pareil. Vous savez, ce parti ELAM, il était ultra-minoritaire. Depuis que nous avons ce problème migratoire, il faut savoir que nous sommes le premier pays européen, où il y a le plus de migrants par rapport à la population totale.

Dans la partie occupée, la Turquie envoie en masse des migrants vers la République de Chypre. Et donc ELAM, ce parti-là, joue cette carte-là, et on voit qu'il gagne de plus en plus de terrain, parce qu’il pose des questions, il y a des problèmes avec des migrants, et là il gagne des voix, et je crains qu’il ne soit le troisième parti à Chypre.

Il l'est pour l'instant, mais qui sont les deux autres partis face à lui ?

Il y a le parti de droite, centre droit, qui est le premier parti, talonné par le Parti communiste à Chypre, et le Parti socialiste est bien, bien derrière. Il y a aussi un parti écologiste etc… Mais ce qui se joue dans la scène politique, vraiment, c'est la droite et le parti communiste chypriotes.

Face à ces élections européennes du 9 juin, comment réagissent les Chypriotes ?

Ils sont profondément proeuropéens. Les Chypriotes ont sacrifié beaucoup de choses pour entrer dans l’Union européenne. Vous savez, avant d’entrer dans l’Union européenne on avait la monnaie la deuxième plus forte en Europe, et on est le seul pays au monde qui a payé pour entrer dans l'Union européenne, parce qu’on était considéré comme un pays riche.

Donc on peut dire que sur le plan économique, les Chypriotes ont fait des sacrifices. Ils restent malgré tout très proeuropéens. Pour les Chypriotes, l’Europe est une garantie par rapport à la Turquie. Parce qu'il ne faut pas oublier que la Turquie ne veut pas seulement la moitié de Chypre, elle vise toute l’île de Chypre. L’Europe est donc le rempart, l’Europe va empêcher la Turquie, voilà une raison de plus pour que les Chypriotes soient profondément proeuropéens.