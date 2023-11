Faut-il craindre une forte éruption volcanique autour de Naples ?

Des signes spécifiques laissent à penser que les volcans autour de Naples pourraient bientôt entrer en éruption. Qu'en est-il vraiment ?

Nous l’avons souvent évoqué au Micro européen, ce n'est pas une arlésienne, les volcans autour de Naples commencent à bouger. Il y a une inquiétude véritable à présent. Faisons le point avec Daniele Zappala, correspondant à Paris du quotidien Avvenire.

franceinfo : Y a-t-il des raisons d'être inquiets pour Naples ?

Daniele Zappala : Oui, disons que le niveau d'alerte pourrait passer du niveau jaune au niveau orange. Ce qui veut dire que ces volcans pourraient peut-être, selon certains scientifiques, à nouveau entrer en activité et là cela risquerait d'être la catastrophe des catastrophes. Parce que nous sommes dans l'une des zones les plus densément peuplées de la planète : dans la zone rouge, la zone d'alerte maximum, il y a plus d'un demi-million de personnes.

Cette zone rouge est-elle directement sur la ville de Naples ?

Non, ce sont quatre communes voisines, mais Naples est concernée par la zone d'alerte jaune, dans une vingtaine des quartiers, ce qui fait 150 000 personnes supplémentaires. On approche alors au total un million et demi de personnes qui vivent vraiment sur une "cocotte-minute". La dernière grande éruption des Champs Phlégréens, cette région volcanique, remonte au XVIᵉ siècle. On vit l'apparition d'une nouvelle montagne, le Monte Nuovo créé par cette éruption, et depuis quelques décennies on assiste parfois au soulèvement de la terre jusqu'à plusieurs mètres.

La menace d'un tsunami existe-t-elle aussi ?

Oui, car plusieurs plaques tectoniques, notamment la plaque africaine et la plaque européenne, se frictionnent. Les autorités italiennes ont donné consigne aux scientifiques de peaufiner au maximum leurs outils de supervision. Il y a énormément d'indicateurs comme la composition des gaz qui sont émis, parce que l'activité est permanente. Il existe aussi des phénomènes paravolcaniques, de type thermal par exemple, des phénomènes d’émissions de gaz sulfureux.

Un autre risque volcanique touche l'Islande : la ville de Grindavik a été évacuée, une faille de quinze kilomètres lézarde le sol et le volcan Fagradalsfjall menace. Islande, Italie, avec des conséquences pour toute l'Europe ?

C'est l’énorme intuition littéraire de Jules Verne dans son roman Voyage au centre de la Terre. Le protagoniste entre dans un volcan en Islande et ressort par le Stromboli. Verne, au XIXᵉ siècle, avec son génie à la lisière entre science et littérature, avait compris qu'effectivement, au niveau du sous-sol, il y a ces liens structurels au niveau de la géophysique du globe. Et donc effectivement, ce sont des systèmes qui sont liés, même si encore aujourd'hui on n'a pas toujours la cartographie exacte du sous-sol.