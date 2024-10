"Mars, la nouvelle odyssée : retour sur la Terre" (5/6) : un peu d'ordre dans l'Espace

Olivier Emond et Pierre Omaly, expert en débris spatiaux au Centre national d'études spatiales (Cnes), discutent de la gestion des débris spatiaux et de la nécessité d’organiser l’espace proche de la Terre. L’augmentation exponentielle du nombre de satellites en orbite, due notamment à l’arrivée des constellations de satellites, pose un défi majeur pour la sécurité et la durabilité de l’activité spatiale. L'épisode de la nouvelle saison du podcast "Mars, la nouvelle odyssée" met en lumière le "syndrome de Kessler", un scénario catastrophe où les collisions entre débris créeraient une cascade d’impacts, rendant l’espace proche de la Terre inutilisable.

La surveillance de l’espace est un élément clé pour éviter les collisions. Des radars et des télescopes permettent de suivre la trajectoire des objets de plus de 10 cm, mais des millions de débris plus petits restent indétectables. L’identification des satellites est également un enjeu important, car il est parfois difficile de distinguer les satellites opérationnels des débris. L’épisode explore les initiatives internationales pour mettre en place un "code de la route" spatial, afin d’éviter les collisions et de gérer le trafic croissant.

L’épisode se termine par une discussion sur les solutions pour nettoyer l’espace des débris existants. Des projets de "camions poubelles spatiaux" capables de capturer les débris et de les désorbiter sont en cours de développement. La coopération internationale et l'innovation technologique sont cruciales pour relever ce défi et assurer la durabilité de l’exploration spatiale.

