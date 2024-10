"Mars, la nouvelle odyssée : retour sur la Terre" (4/6) : des satellites en orbite

Pour ce nouvel épisode, restons en orbite autour de la Terre, dans cet espace proche où nous déployons depuis plus d’un demi-siècle une armada d’appareils de plus en plus sophistiqués, devenus indispensables à notre vie quotidienne.

Cet épisode de la nouvelle saison du podcast "Mars, la nouvelle odyssée" se focalise sur l’omniprésence des satellites dans notre quotidien et l’essor de l’économie spatiale. Olivier Emond converse avec Lionel Suchet, directeur général délégué du Centre national d'études spatiales (Cnes), qui met en avant le rôle crucial des satellites dans des domaines aussi variés que la mobilité, les télécommunications, la sécurité et les transactions bancaires. L'épisode souligne que les satellites sont devenus indispensables au fonctionnement de nos sociétés modernes.

L’épisode explore la "révolution spatiale" en cours, marquée par l’arrivée de nouveaux acteurs privés et la miniaturisation des technologies. Le Cnes, historiquement focalisé sur les programmes institutionnels de recherche et de défense, doit s’adapter à ce nouvel environnement et accompagner l'essor de l'économie spatiale. Un des défis majeurs est la formation des futurs ingénieurs et la sensibilisation du grand public à l’importance du spatial.

L’évolution technologique des satellites est également abordée, avec le passage de gros engins complexes à des satellites plus petits, plus légers et moins coûteux. Cette miniaturisation permet de démocratiser l’accès à l’espace et d’envisager de nouvelles applications. L’épisode souligne toutefois la nécessité d’une régulation accrue pour éviter la pollution des orbites par les débris spatiaux. La France, pionnière en la matière, a mis en place une loi sur les opérations spatiales qui impose aux opérateurs de gérer la fin de vie de leurs satellites.

"Mars, la nouvelle odyssée : retour sur la Terre", un podcast franceinfo d'Olivier Emond, en partenariat avec la Cité de l'espace, à retrouver sur le site de franceinfo, l'application Radio France et plusieurs autres plateformes comme Apple podcasts, Podcast Addict, Spotify, ou Deezer.

Réalisation : Anne Depelchin

Coordination : Pauline Pennanec'h

Prise de son : Alexandre Abergel

Mixage : Raphäel Rasson

Création sonore : Bruno Carpentier, Hervé Bouley