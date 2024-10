"Mars, la nouvelle odyssée : retour sur la Terre" (3/6) : planète sous surveillance

Dans cet épisode de la nouvelle saison du podcast "Mars, la nouvelle odyssée", Olivier Emond s’intéresse à la surveillance de la Terre depuis l’espace et à l’importance des satellites pour la compréhension du changement climatique. Il s’entretient avec Mélanie Rochoux, géophysicienne au Centre européen de recherche et de formation avancée en calcul scientifique (Cerfacs), qui explique comment les satellites sont devenus des outils indispensables pour observer notre planète et son atmosphère. L’épisode met en lumière l’évolution technologique des satellites, passant de simples caméras à des instruments sophistiqués capables de collecter des données précises sur de nombreux paramètres, comme la température, l’humidité et la composition de l’atmosphère.

L’épisode détaille les différents types de satellites utilisés pour l'observation de la Terre. Les satellites géostationnaires, positionnés à 35 000 km d'altitude, permettent une surveillance continue d'une zone donnée, tandis que les satellites en orbite polaire, plus proches de la Terre, offrent une meilleure résolution spatiale. Les données collectées par ces satellites, combinées aux modèles numériques et aux observations terrestres, sont essentielles pour la prévision météorologique et climatique. Ces prévisions sont cruciales pour anticiper les phénomènes extrêmes, tels que les tempêtes, les inondations et les vagues de chaleur, et pour mettre en place des mesures d'adaptation au changement climatique.

L’épisode souligne le rôle crucial des données satellitaires pour le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec). Le Giec s’appuie sur ces données pour établir ses rapports et alerter sur l'urgence climatique. L’importance des réanalyses, qui combinent observations et modélisations sur de longues périodes, est également mise en avant. Ces réanalyses permettent d'étudier l’évolution du climat sur plusieurs décennies et de mieux comprendre les tendances à long terme. Enfin, l’épisode montre comment l'observation spatiale permet d'analyser les phénomènes extrêmes, comme les feux de forêt, en fournissant des informations précieuses sur leur propagation, leur intensité et leur impact sur les écosystèmes.

Réalisation : Anne Depelchin

Coordination : Pauline Pennanec'h

Prise de son : Alexandre Abergel

Mixage : Raphäel Rasson

Création sonore : Bruno Carpentier, Hervé Bouley