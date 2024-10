"Mars, la nouvelle odyssée : retour sur la Terre" (2/6) : la planète sœur ?

Mercure, Venus, Mars et la Terre sont les quatre planètes les plus proches du Soleil. Quatre planètes telluriques, composées de roches et de métal sur lesquelles les scientifiques posent un regard croisé : la planétologie comparée.

Dans cet épisode de la nouvelle saison du podcast "Mars, la nouvelle odyssée", Olivier Emond invite Agnès Cousin, astronome à l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie (Irap) de Toulouse, à discuter des destins divergents de la Terre et de Mars, deux planètes telluriques formées à partir des mêmes éléments et processus. Alors que la Terre est une planète dynamique avec une tectonique des plaques active, des océans d'eau liquide et une atmosphère riche en oxygène, Mars est un monde figé, ayant perdu son eau liquide et son atmosphère épaisse au cours de son histoire. La comparaison de ces deux planètes permet de mieux comprendre comment les conditions initiales et l'évolution géologique peuvent conduire à des résultats aussi différents.

L’exploration de Mars offre une opportunité unique d’en apprendre davantage sur l'histoire primitive de la Terre. Les roches martiennes, vieilles de plus de 3,5 milliards d'années, conservent des traces des conditions qui régnaient dans le système solaire primitif, à une époque où la Terre était encore en formation. Le rover Perseverance, qui explore actuellement le cratère Jezero, collecte des échantillons de roche qui seront ramenés sur Terre dans les prochaines années pour une analyse approfondie. Ces échantillons pourraient fournir des informations précieuses sur l'environnement martien primitif et les conditions qui ont permis à la vie d'apparaître sur Terre.

L'épisode se termine par une comparaison des climats de Mars et de la Terre. Malgré des compositions atmosphériques différentes, des dynamiques similaires sont observées, comme les tempêtes de poussière. L'étude du changement climatique martien, caractérisé par des cycles et la disparition progressive de l'eau liquide, peut nous aider à mieux comprendre les mécanismes du changement climatique terrestre. L'épisode souligne l'importance d'étudier les autres planètes et lunes du système solaire, en particulier les satellites de glace de Jupiter et Saturne, pour comprendre la diversité des mondes et les conditions nécessaires à l'émergence de la vie.

"Mars, la nouvelle odyssée : retour sur la Terre", un podcast franceinfo d'Olivier Emond, en partenariat avec la Cité de l'espace

