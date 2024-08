Épisode 2. La base française Dumont d’Urville

La docteure Sophie Faille nous présente aujourd'hui la base Dumont d’Urville, cette station française isolée de l'Antarctique, qu’elle découvre après une traversée de six jours en bateau depuis la Tasmanie. Elle a accepté d’exercer là une mission de médecin pour les 15 mois à venir. Le "jour" y dure trois heures, mais le coucher de soleil, à 14h20 est magnifique, avec un dégradé de turquoise et de rose sur la glace.

Des bâtiments de la base DDU (© Terres australes et antarctiques françaises)

Dans le bâtiment principal, le cœur de vie de la base, le repas s’est achevé et Sophie Faille nous emmène dans les cuisines. Là, le chef explique que les produits frais sont livrés par bateau cinq fois pendant l’été, puis une dernière fois au mois de mars. Ensuite, il faut se passer de produits frais pendant 6 mois, raconte cet habitué des missions dans les Terres australes et antarctiques françaises. Encore un peu de chou, là une cargaison d’oranges et de pommes. Et puis l’énorme congélateur contenant 4 tonnes de viande, 2 tonnes de poisson et 3 tonnes de légumes. Tout cela permettra de tenir tout l’hiver. Pour l’eau, c’est une centrale qui filtre l’eau de mer pour la rendre potable. Cette centrale produit également de l’électricité et du chauffage.

Autour du lieu de vie central, Sophie, accompagnée par Aubin, instrumentaliste électronicien, fait le tour de la quarantaine de bâtiments qui composent la base Dumont d'Urville. Parmi eux, une grande partie est dédiée à la science, avec parfois, des consignes à respecter pour s’introduire. Par exemple, avant d’entrer dans le bâtiment de la mesure "absolue" du champ magnétique terrestre, on enlève tout ce qui est métallique.

Les 24 hivernants de 2024 (© Terres australes et antarctiques françaises)

La station polaire a été construite dans les années 50. Elle est située sur l'île des Pétrels, une île qui, l'été, est entourée d'eau. Mais quand la banquise se reforme l'hiver, elle est reliée au continent. Sur la base Dumont d’Urville cet hiver, l'été pour nous dans l'Hexagone, ils sont 24 habitants. Dans quelques mois avec le retour du bateau, l'Astrolabe, l’effectif remontera à environ 80.

