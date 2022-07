L'ancien rugbyman Marc Lièvremont : "Quand on chante la Marseillaise, c'est comme si on se faisait la promesse qu'on va jouer les uns pour les autres"

Tous les samedis de l'été, des champions du sport français viennent dévoiler leur vision de la Marseillaise à travers leur parcours, leurs carrières, leurs souvenirs et anecdotes. Aujourd'hui l'ancien rugbyman et sélectionneur du XV de France, Marc Lièvremont.

En tant que joueur, Marc Lièvremont a été international à 25 reprises, remportant le Grand Chelem 1998, mais il a perdu la finale de la Coupe du Monde 1999, devant l'Australie. En tant que sélectionneur, il a dirigé les Bleus de 2007 à 2011, décrochant le Grand Chelem en 2010, mais il a perdu la finale de la Coupe du Monde 2011, face à la Nouvelle-Zélande. Il est aujourd'hui consultant pour Canal+ et conférencier en entreprise.

Né à Dakar au Sénégal, en 1968, où est basé son père, militaire engagé dans la Marine, Marc Lièvremont déménage ensuite dans les Pyrénées-orientales où il apprendra le rugby ainsi que plusieurs de ses frères. C'est à l'USA Perpignan qu'il se révèle au plus haut niveau avant de rejoindre le Stade Français en 1997, et de finir sa carrière à Biarritz qu'il rejoint en 2000.

En équipe de France, il faisait partie des Bleus qui ont battu la Nouvelle-Zélande en demi-finale du Mondial 1999, un exploit majuscule devenu mythique, avec une deuxième Marseillaise entonnée entre joueurs seulement, en cercle, après le Haka des All Blacks, pour déconcentrer et perturber leurs adversaires.

"La Marseillaise, ce n'est pas d'abord jouer pour sa patrie, c'est sceller un pacte entre partenaires et communier avec les supporters." Marc Lièvremont à franceinfo

Malgré cet exploit en demi-finale, Marc Lièvremont qui se sent "à la fois profondément français et citoyen du monde", perdra la finale de la Coupe du Monde 1999, une autre se refusera à lui 12 ans plus tard alors qu'il est le sélectionneur de l'Equipe de France depuis 2007, son équipe s'incline devant la Nouvelle-Zélande 8 à 7 à l'Eden Park d'Auckland, en faisant trembler les All Blacks, et domine même la dernière demi-heure malgré un arbitrage jugé défavorable.



A son retour en France, alors qu'il quitte la sélection, Marc Lièvremont reçoit de nombreux hommages spontanés de la part du grand public, et la Marseillaise accompagne souvent ces moments d'émotions.