Susie Morgenstern couronnée par le prix de la Grande Ourse 2024

Le Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil, en Seine-Saint-Denis, a décerné à l'épatante et pétillante Susie Morgenstern le prix de la Grande Ourse 2024 pour l'ensemble de son œuvre.

Dans son nouveau livre, Le monde est à toi, illustré par Hélène Druvert et paru aux éditions Saltimbanque, au détour de l’une des pages, Susie Morgenstern s’adresse aux plus jeunes, et leur dit ceci : "Dans tout ce que le ciel dévoile, as-tu reconnu ta bonne étoile qui veille sur ta chance et ta fortune ?"

Désormais, on connaît le nom de sa bonne étoile à elle : le Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil, en Seine-Saint-Denis, a décerné à Susie Morgenstern le prix de la Grande Ourse 2024 pour l'ensemble de son œuvre. Et voici comment l’autrice a accueilli ce prix.

"C'est un prix de cœur, en fait, le Salon du livre de Montreuil est le seul endroit où l'on est des stars !" Susie Morgenstern à franceinfo

Susie Morgenstern est vraiment une star de la littérature jeunesse, et pas seulement grâce à ses lunettes en forme de cœur, qu'elle porte depuis l'âge de 14 ans, pour voir toujours la vie en rose ! Un optimisme qu'elle aime transmettre aux jeunes lecteurs :

"C'est toujours notre mission dans la littérature de jeunesse. C'est-à-dire on peut parler de tout, on peut parler de la guerre, de la famine, de tristesse, de dépression, de maladie, mais en tenant la main de l'enfant. On peut parler de tout, mais c'est la façon de parler. Et puis je suis plutôt optimiste, et j'aime donner de l'espoir à l'enfant, et lui dire effectivement que le monde est merveilleux."





"Le monde est à toi", S. Morgenstern et H. Druvert; (SALTIMBANQUE EDITIONS)

Le conseil de lecture de Susie Morgenstern

Un livre pour les adolescents et c'est Susie Morgenstern qui en parle le mieux évidemment !

"Un livre drôle, utile et beau, et tout ce qu'on veut ! Ça s'appelle 'How to Love'. Un guide universel des sentiments et relations. L’auteur est Alex Norris, et la traductrice est Emma Gauthier, et c'est ma petite-fille qui vivait avec moi, pendant qu'elle a traduit ce livre, et elle avait un sourire d’une oreille à l’autre ! Un bonbon !" Susie Morgenstern à franceinfo

How to love, un guide universel des sentiments & relations d'Alex Norris, traduit par Emma Gauthier, est paru aux éditions Saltimbanque.

"How to love. Un guide universel des sentiments & relations", A. Norris, traduction E. Gauthier (Saltimbanque éditions)

Si l'on rajoute dans les petits souliers, peut-être pas tous les livres de Susie Morgenstern et ceux écrits par ses enfants ou petits-enfants, mais au moins ses trois nouveautés : Le monde est à toi ; Mon Ariel à moi, coécrit avec Aliyah Morgenstern et illustré par Louis Thomas, aux éditions Glénat jeunesse, et un petit livre bien de saison, La grève du Père Noël, paru aux éditions EFA, le sapin sera déjà bien garni !

Bonnes lectures !