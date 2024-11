"Rêve général", c'est le thème du prochain Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis

Livres et jeunesse Cécile Ribault-Caillol Le dimanche à 8h51, 11h51 et 14h51

C'est déjà la 40e édition du Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis, qui est chaque année une véritable fête de la lecture, et dont les portes s’ouvriront à Montreuil le 27 novembre, et jusqu'au 2 décembre prochain. On y célébrera le Rêve général, et le jour de l'ouverture du Salon sera aussi celui de la nomination des lauréats des fameuses Pépites, les prix du Salon. Parmi ces potentielles Pépites, en voici trois.

Mythologie pour les plus de 15 ans

Celle qui reste, de Rachel Corenblit, illustré par Régis Lejonc. Ce titre fait partie de la collection Court toujours des éditions Nathan. Une collection qui propose des textes pour les 15-25 ans, à lire en moins d’une heure, et que l’on peut aussi écouter en version audio. Celle qui reste revisite le mythe d’Antigone et invite bien sûr à la lecture des pièces de Sophocle et d’Anouilh !

"Celle qui reste", R. Corenblit & R. Lejonc (COURT TOUJOURS / NATHAN)

Fiction junior

Pour les 10-12 ans, et dans cette belle sélection des Pépites, il y a notamment Alexandre sur les flots, de Vincent Cuvellier, avec les illustrations de Guillaume Bianco, un roman à lire aux éditions Little Urban.

L'histoire démarre à Paris, dans les années 20. Un jeune orphelin, Alexandre, qui ne compte pas finir sa vie dans les abattoirs où on l’a mis à travailler, décide de partir pour les Amériques. Nous lecteurs, il nous embarque à ses côtés, dans ce grand voyage, pour suivre ses aventures, voire ses mésaventures.

Côté écriture et dessins, c’est frais comme on l’imagine pour une traversée de l’Atlantique, c’est plein d’humour et vraiment écrit à hauteur d’enfants, avec des explications sur le contexte historique et des résumés qui tombent à pic !

"Alexandre sur les flots", V. Cuvellier & G. Bianco (LITTLE URBAN)

Un album incroyable et pas seulement pour les plus jeunes !

Cet album s'appelle JeanJambe et le Mystère des profondeurs de Matthias Picard, paru chez 2024 Éditions.

Incroyable ! Des lunettes à chausser sur le bout de son petit nez, et hop, toute une histoire à inventer. Du fond des abysses jusqu’à la table de travail de son auteur, vous verrez, tout en noir et blanc et tout en 3D, comme il est craquant ce JeanJambe !

"JeanJambe", M. Picard (2024 éditions)

Sélection complète des prix des Pépites

Sélection Pépite livre illustré

• Un brouillamini, Karen Hottois et Vincent Pianina, Albin Michel Jeunesse

• Cinéma Paradis, Julien Magnani, Magnani Éditions

• JeanJambe et le Mystère des profondeurs, Matthias Picard, 2024 Éditions

• Peurs du soir, Laurie Agusti, La Partie

• Des siècles et des siècles, Christophe Honoré et Gwen Le Gac, Thierry Magnier Éditions

Sélection Pépite fiction juniors

• Alexandre sur les flots, Vincent Cuvellier, illus. Guillaume Bianco, Little Urban

• Le Défi de Yaran, Estelle Faye, Rageot

• Les hamsters n’existent pas, Antonio Carmona, Éditions Théâtrales Jeune

• Mori, Marie Colot et Noémie Marsily, CotCotCot Éditions

• Noûr et Balthazar, Frédéric Sounac, La Joie de lire

Sélection Pépite bande dessinée



• Bianca et la Forêt des parents égarés, Marie Boisson, Misma

• Hey Djo ! Marzena Sowa et Geoffrey Delinte, Gallimard Bande Dessinée

• Les Royaumes de Tiketone, tome 1 : Les Reliques des morts vivants, Mélissa Morin, Casterman

• La Trahison d’Olympe, livre 1/2, Jean Dalin, Sarbacane

• Les Vacances de Nana et Nini, Margot Farnoux, Biscoto

Sélection Pépite fiction ados

• Celle qui reste, Rachel Corenblit, illus. Régis Lejonc, Nathan

• La Danse sauvage d’Harmonie Stark, Sigrid Baffert et Jean-Michel Payet, l’école des loisirs

• Dans le collimateur, Sébastien Gendron, Pocket Jeunesse

• La terre rouge a bu le sang, Jean-François Chabas, Courtes Et Longues Éditions

• Rien à faire, on s’embourbe, Édith Azam et Pauline Barzilaï, Le port a jauni

Le prix de la Grande Ourse

Ce prix est déjà connu, et revient à la célébrissime autrice jeunesse, Susie Morgenstern, pour l'ensemble de son œuvre.

Bonne semaine et belles lectures à tous !