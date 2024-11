Maureen Desmailles et Anne Loyer : nouvelles lauréates du prix national de littérature jeunesse

Livres et jeunesse Cécile Ribault-Caillol Le dimanche à 8h51, 11h51 et 14h51

La saison des prix littéraires bat son plein, y compris pour la jeunesse. Cette semaine, mardi 5 novembre, à la médiathèque Marguerite Yourcenar à Paris, a été remis le Prix Vendredi.

C’est la 8e édition de ce prix national de littérature adolescente, créé à l'initiative du syndicat national de l'édition. Cette année, parmi la trentaine d'ouvrages proposés par les maisons d’édition, dix ont été retenus par le jury pour qu’ils n’en restent finalement plus que deux, pour deux Prix : celui d’un jury de jeunes lecteurs et lectrices, et l’autre de professionnels du secteur.

Les lauréats du Prix Vendredi

Le Prix Vendredi du Jury des jeunes Pass Culture 2024, remis par sept lycéens issus de différentes régions, s’est porté sur le livre absolument magnifique d’Anne Loyer, Charbon bleu, paru aux éditions d’Eux. Nous aurons l'occasion d'en reparler avec l'autrice, en décembre prochain.

Le Prix Vendredi 2024 quant à lui a été remis à Maureen Desmailles pour La Chasse, paru aux éditions Thierry Magnier dans la collection L’Ardeur. Comme l’a souligné Claudine Desmarteau lors de la remise du prix, le roman La Chasse a retenu l’attention du jury pour ses "grandes qualités littéraires" et aussi "pour saluer cette collection courageuse, L’Ardeur, qui a l’exigence de la littérature pour parler du désir et de la sexualité aux adolescents." La collection continue donc ardemment, si l’on peut dire, sa route avec ce nouveau titre.

LIVRES ET JEUNESSE - Ecoutez l'intégralité de l'entretien avec Maureen Desmailles lors de la réception du Prix Vendredi 2024 écouter (7min)

La Chasse met en scène, Max, un narrateur ou une narratrice ? On ne sait pas, c'est donc sans contrainte de genre qu'il ou elle connaît ses premiers émois amoureux, comme l’explique Maureen Desmailles.

"C’est vrai qu'à l'adolescence peuvent peser un certain nombre de contraintes sociales, familiales, etc. qui font que reconnaître j'allais dire la nature humaine, ça je n’aime pas trop ce mot, mais la nature de son désir en tout cas, identifier un peu ses envies, ça peut être très compliqué. Ça a été mon cas à moi pendant très longtemps. Et je trouve que c'est important d'offrir aux adolescents, aux adolescentes qui nous lisent aujourd'hui, des ouvrages qui peuvent justement les aider à faire ce travail d'analyse et de découverte aussi d'eux-mêmes." Maureen Desmailles à franceinfo

Un premier roman sur les émotions, les sensations et l’attirance, avec aussi ce message de l’autrice au moment de la remise de son prix : "Ce que j’aimerais que les lecteurs retiennent de mon roman, c’est que l’hétérosexualité n’est pas obligatoire ! "

La Chasse est un livre à lire à partir de 15 ans.

Dans cette sélection du Prix Vendredi il y avait aussi :

Des Jours comme des nuits, Sébastien Joanniez, Le Rouergue

Deux mois chez Andréa, Julien Dufresne-Lamy, Nathan

Infiltré, Laurent Petitmangin, Actes Sud Jeunesse

La Cabane, Ludovic Lecomte, L’école des Loisirs

La Louve, Antonin Sabot, Talents Hauts

Les Coquillages ne s’ouvrent qu’en été, Clara Héraut, Hachette Romans

Reine de l’Ouest, H. Lenoir, Sarbacane. À lire à partir de 16 ans

Vindicte, Gildas Guyot, Faction

Bonne semaine et belles lectures à tous !