Des photos et des beaux livres

Livres et jeunesse Cécile Ribault-Caillol Le dimanche à 8h51, 11h51 et 14h51

Après Paris Photo au Grand Palais, PhotoDays a commencé début novembre pour se poursuivre jusqu’à la fin du mois. Le festival ouvre grandes les portes des galeries, d’institutions et de lieux atypiques pour proposer des visites et des rencontres avec des photographes, donnant envie de voir et de lire !

Festival Photo Days, du 2 au 30 novembre 2024. (PHOTO DAYS)

Une véritable icône du design, Charlotte Perriand

Le premier album paru aux éditions Paulsen et signé Pascale Nivelle, s’appelle Charlotte Perriand, la montagne inspirée. 224 pages pour raconter cette femme qui a voué un véritable culte à la montagne, qu’elle qualifiait elle-même et pour elle-même, d’une perpétuelle ‘’re-creation’’.

Dès qu’elle le pouvait Charlotte Perriand s’évadait dans les hauteurs des cimes. Alpiniste, skieuse hors pair jusqu’à plus de 70 ans, la montagne a été pour elle à la fois source d’émerveillement et d’inspiration. Ce bel album est là aussi pour nous rappeler que celle qui a travaillé avec Le Corbusier, est notamment à l’origine de la station Les Arcs, et que cette pionnière dans le design était une femme exceptionnelle.

D’Anna Atkins jusqu’à Maya Inès Touam, des femmes photographes

Les femmes photographes sont dangereuses de Laure Adler et Clara Bouveresse, paru aux éditions Flammarion. Elles sont nombreuses et de tous les pays, dans cette sélection de photos qui rassemble plus de 60 photographes, du temps des pionnières, comme Anna Atkins, et jusqu’à aujourd’hui avec Maya Inès Touam.

En 1838, Louis Daguerre annonçait sa découverte au public et précisait : "Quoique le résultat s’obtienne à l’aide de moyens chimiques, ce petit travail pourrait peut-être plaire beaucoup aux dames", et les deux historiennes de rajouter : "Plus la photographie progressera dans ses pratiques, plus elle deviendra facile à utiliser par les personnes du sexe féminin qui, comme chacun sait, ne sont douées ni en technique, ni en création !".

Des photos, des musées et du sourire

Enfin, on trouvera à sourire aussi dans ce troisième beau livre, Musée, Photographies de Nicolas Krief, avec un texte de Stéphane Guégan, paru aux éditions Gallimard. Un vrai petit bijou ! Nicolas Krief immortalise des moments volés dans les coulisses des musées, lorsqu’ont lieu les installations des expositions, et que les spécialistes se penchent sur les œuvres d’art…

La réalité côtoie la beauté et souvent les mouvements des spécialistes prolongent celles des sculptures ou des tableaux. C’est étonnant, parfois drôle, en tout cas beau, captivant !

Bonne semaine et belles lectures à tous !