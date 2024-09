"Chambres adolescentes" de Jo Witek et Juliette Mas

Livres et jeunesse Cécile Ribault-Caillol Le dimanche à 8h51, 11h51 et 14h51

À travers une vingtaine de portraits d'adolescents de 12 à 19 ans, Jo Witek et Juliette Mas nous offrent une rencontre authentique et passionnante avec la jeunesse d'aujourd'hui.

Cette fois, ne vous donnez pas la peine de frapper, les portes de ces Chambres adolescentes s'ouvrent grandes pour nous, grâce à Jo Witek. Autrice jeunesse, son nouveau livre n'est pas un roman, ni vraiment un documentaire, c'est une sorte d'OVNI transgénérationnel, à lire par les adolescents comme par les adultes.

Pour ce projet Jo Witek est accompagnée d'une photographe, Juliette Mas. Toutes les deux ont travaillé pendant 4 ans au contact des adolescents, avec en toile de fond une actualité inédite puisqu'elles ont démarré lors du confinement, en mars 2020. Les premiers rendez-vous ayant été en "visio", l'idée est vite arrivée de réaliser des podcasts avec la voix des adolescents pour accompagner ce livre.

Comme un recueil de contes adolescents

Ils sont du Gers, de l'Hérault ou de la banlieue parisienne. Ils vont de Zoé qui veut faire du théâtre à Émilie dans sa bulle gothique, de Nour qui aimerait plus d'imprévu dans sa vie à Liam un geek repenti. Il y a aussi Mathis, son jardin, sa bulle et la planète... Des conversations sont peut-être encore plus intenses : celles avec Souleymane, Mamadou, Fahad, Nawaz, Oumar, les courageux qui ont traversé la Méditerranée. Leurs témoignages remettent, il faut bien le dire, les pendules à l'heure.

La jeunesse a beaucoup à donner à notre société. Il faut absolument qu'on l'écoute et c'est le cœur du projet. Peut-on encore s'entendre ? C'était ma crainte au départ : peut-on échanger avec cette génération tout à fait particulière – l'une des premières générations post-numérique, post-COVID – et dans une ambiance géopolitique difficile ? A-t-on les mêmes références ? À l'arrivée, le résultat prouve que oui, en tout cas, avec ces 20 jeunes-là. On est arrivés ensemble à un avenir possible, dans ces chambres d'adolescents, un avenir à partager avec les lecteurs et lectrices. Jo Witek à franceinfo

C'est un livre qui marque par l'authenticité, la profondeur, la générosité de ces jeunes et leur confiance donnée. Jo Witek et Juliette Mas ont su recevoir tout cela, entre émotions et sourires, et c'est assez extraordinaire !

Expositions à suivre...

Une exposition en lien avec Chambres d'adolescents ouvrira ses portes du 27 novembre au 02 décembre, à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, dans le cadre du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse. Une autre exposition se tiendra en Mai 2025 avec la mairie de Paris.

L'écrivaine Jo Witek. (JULIETTE MAS)

Jo Witek a écrit une cinquantaine d’ouvrages et a reçu de nombreux prix littéraires, dont une mention spéciale du prix Vendredi en 2019 pour Premier arrêt avant l'avenir et le prix Babelio jeunesse en 2021 pour J'ai 14 ans et ce n'est pas une bonne nouvelle, deux romans publiés aux éditions Actes sud.





