"Agence Perdido - Les derniers Retrouveurs" de Victor Dixen

Pour ses romans, de Phobos en passant par Vampyria, Victor Dixen est un peu le prince du fantastique de la littérature jeunesse. Le voici de retour avec une nouvelle série, à lire à partir de 11 ans, Agence Perdido, parue aux éditions Bayard Jeunesse.

Les derniers Retrouveurs

Dans ce premier tome, Les derniers Retrouveurs, on fait la connaissance de Lucy, une adolescente qui vit au fond des bois, et dont la mère disparaît soudainement. Elle est recueillie à New York par sa tante, qui l’envoie chaparder dans les trains, sous le prétexte qu’elle lui coûte cher. Lucy est vite repérée et on lui propose de faire partie d'une agence mystérieuse.

L'Agence Perdido qui emploie des "Retrouveurs" comme Lucie. Et qui sont ces "Retrouveurs" ? Des humains capables de retrouver, sous la gare de Grand Central Station, des objets mais aussi des souvenirs, et même des personnes… Et si la mère de Lucy s’y trouvait justement ? Victor Dixen nous explique son intention.

"Cette saga de l'Agence Perdido, pour moi, c'est aussi une réflexion autour du thème de la perte qui marque l'existence humaine. Comment on continue d'avancer, malgré ce que l'on perd ? Est-ce que l'on retrouve les choses qu'on a perdues à l'identique, ou est-ce qu'elles ont changé ? Est-ce qu'on a changé nous aussi ? Et ça, c'est vraiment un thème que je vais explorer à travers plusieurs tomes." Victor Dixen à franceinfo

Des tomes, il y en aura quatre au total. Et à côté des livres déjà audio disponibles, une bande dessinée sur la jeunesse de la créatrice de l'Agence Perdido, Rita Perdido, est prévue pour 2025.

Suspens et frissons au rendez-vous pour fêter Halloween

"C'est vrai que le moment d'Halloween, c'est le moment que je préfère peut-être aux Etats-Unis où je vis maintenant depuis une dizaine d'années. Halloween pour les Américains, c'est un sport national qu'ils prennent très au sérieux, avec le décor des maisons, les citrouilles qu'on passe tout un mois à creuser. C'est vraiment un moment où on a l'impression que la frontière entre les mondes se trouble avec aussi les déguisements. Et ça m'inspire follement en tant qu'artiste et auteur de l'imaginaire." Victor Dixen à franceinfo

Comme toujours avec cet auteur, déjà doublement primé pour Le grand Prix de l’Imaginaire, et qui aime s'amuser à créer autour des lancements de ses livres, tout un univers fantastique. Pour Agence Perdido, Victor Dixen a concocté un court métrage diffusé sur les réseaux sociaux au son d'une musique étrange et dont voici un extrait :

"Grand Central Station, la plus grande gare de New York. J'ai imaginé que des oubliettes mystérieuses s’étendaient dessous. Ces mondes parallèles sont peuplés de croquemitaines. L'un des plus redoutables croquemitaines new-yorkais, le Poinçonneur des crânes, est responsable de la disparition de dizaines de voyageurs… "

Alors, vous, jeunes, et moins jeunes lecteurs, êtes-vous prêts à rejoindre l'Agence Perdido ? En route pour la lecture, et Joyeux Halloween !

Victor Dixen (Samantha Rayward)

Bonne semaine et belles lectures à tous !