"77 Bonjours, 77 Bonheurs, Carnet intime du bonheur" de Susie Morgenstern

Un livre magnifiquement illustré et résolument optimiste pour dire bonjour à 2023 et vous souhaiter beaucoup de petits et grands bonheurs avec Susie Morgenstern !

Bonne année à tous !

Et elle peut bien démarrer grâce au livre jeunesse du moment certainement le plus optimiste qu’il soit ! Il s'appelle 77 Bonjours, 77 Bonheurs, Carnet intime du bonheur, et il est paru aux éditions Saltimbanque.

77, c’est le chiffre que Susie Morgenstern, notre Lady de la littérature jeunesse, a choisi à l‘occasion de son anniversaire, pour écrire ce livre qu’elle considère comme une sorte d’héritage pour ses petits-enfants, et bien sûr aussi pour tous ses jeunes lecteurs !

77 bonheurs, dont 55 vécus en France. Son éternel accent charmant s’en souvient d’ailleurs toujours : Susie Morgenstern est originaire des États-Unis. Pays dans lequel elle le rappelle, les mots bonjour et au revoir peuvent aussi bien se remplacer par "have fun".

"Oui, je suis une grande optimiste. Espérons que ça va être une bonne année pour tout le monde, pour les Ukrainiens, pour les Iraniens. L'illustratrice de ce livre est iranienne, Atieh Sohrabi, très militante dans le combat des Iraniennes pour vivre en liberté. Je suis très fière d'être associée aux illustrations. C'est juste magnifique, je crois." Susie Morgenstern à franceinfo

Magnifique et très original, car 77 Bonjours, 77 Bonheurs est aussi un carnet intime grand format à remplir soi-même. Il faut dire que pour Susie Morgenstern, l'écriture et la lecture sont forcément liées :

"Ah oui ! J'adore faire écrire les gens, et j’ai un tel plaisir d'écrire que je veux partager ça avec tout le monde. Alors ce n'est pas un simple livre de bien-être, mais c'est un livre à faire. Je mets tout le monde dans la position des écrivains, tous les gens qui traversent mon chemin. Même quand on vient dîner chez moi, je mets un cahier sur chaque assiette, et les gens doivent écrire quelque chose avant de manger. Tout le monde sait écrire après tout ! On a appris à écrire, on écrit !" Susie Morgenstern à franceinfo

Celle qui porte des lunettes en forme de cœur depuis l’âge de ses 14 ans a résolu de voir la vie en rose, coûte que coûte ! Rien d'étonnant non plus que son verbe préféré soit "oser", "Oser aimer. Oser le bonheur. Oser se lever tous les jours avec le sourire. Oser l’amitié... Et c'est risqué tout ça. Il faut oser !".

D'autres idées de lectures

Les livres de Susie Morgenstern ou ceux qu'elle aime offrir à ses proches :

Susie Morgenstern a aussi pensé aux plus petits avec l'album Pour toi bébé ! Bienvenue au monde, aux éditions Sarbacane. Un recueil de poèmes tout doux et très délicatement illustré d'aquarelles de Tiziana Romanin.

Les virtuoses, de Susie Morgenstern et Emma Gauthier, L'école des loisirs (à partir de 11 ans).

Tout seuls, de Charlotte Moundlic et illustré par Olivier Tallec, L'école des loisirs (à partir de 6 ans).

Porté disparu, de Brigitte Giraud et illustré par Laurie Lecou, L'école des loisirs (à partir de 13 ans).

Il était une fois la chouette de Noël, de Daisy Bird (auteur), Anna Pirolli (illustrateur), Saltimbanque éditions.

On va déguster Paris, L'encyclopéguide gourmand de Paris, de François-Régis Gaudry & ses amis, Marabout et Radiofrance Éditions/ franceinter.

Un livre, pour ne pas dire une bible gastronomique, qui devrait plaire à cette grande amoureuse de la vie qu'est Susie Morgenstern, et à ne pas rater pour que cette nouvelle année soit pleine de gourmandises et de découvertes gastronomiques.

François-Régis Gaudry s'est en effet entouré de ses amis pour livrer généreusement des recettes de classiques parisiens, des adresses incontournables à Panam, des histoires de "Parigots cuistots"... On va déguster Paris est sans aucun doute pour 2023 "l'encyclopéguide" à éveiller les papilles, tout en nourrissant l'esprit !

Belles lectures et bonne année à tous !