Vote du Sénat sur l'IVG, soutien français à l'Ukraine... Les informés du matin du mercredi 28 février

Les thèmes :

Après avoir été adopté à l’Assemblée nationale, le projet de loi visant à inscrire dans la Constitution la "garantie" de la "liberté des femmes" à recourir à l’IVG est examiné mercredi 28 février par le Sénat. Mais une bonne partie de la droite sénatoriale, emmenée par Gérard Larcher, a déjà annoncé son hostilité. La droite cherche-t-elle à gagner du temps ou à enterrer le projet ? Peut-elle se permettre de faire échouer une réforme aussi symbolique ?

En entretenant une ambiguïté stratégique sur l’éventualité de l’envoi de troupes occidentales au sol en Ukraine, Emmanuel Macron a suscité un tollé dans la classe politique française. L'exécutif a annoncé ce mardi un débat et un vote prochain à l’Assemblée nationale sur l’accord bilatéral de sécurité signé par l’Ukraine et la France il y a une dizaine de jours. Pourquoi organiser un débat et un vote sur l’accord bilatéral de sécurité ? Le RN et les Insoumis peuvent-ils se permettre de voter contre ?

Les informés :

Julie Marie-Leconte, cheffe du service politique de franceinfo

Gilles Bornstein, éditorialiste politique à franceinfo tv

